Группа Синара и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве для развития всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» и строительства гериатрического пансионата

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

В рамках развития всесезонного горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике планируется возвести новый курортный поселок на высоте 1700 метров. Здесь появится несколько отелей разных категорий и форматов, туристические резиденции, спа-комплекс и многофункциональный центр. Согласно проекту на территории поселка разместится фитнес-площадка, спортивный корт, футбольное поле, детские площадки и зоны отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Гериатрический пансионат в Екатеринбурге предназначен для обеспечения комфортного пребывания пожилых людей и постояльцев с заболеваниями неврологического характера. Для гостей пансионата будет организован досуг и обеспечен профессиональный уход. На территории появятся рекреационные зоны, участки для прогулок, отдыха, общения и физкультуры.

В рамках соглашения Сбер и Группа Синара также будут работать над реализацией совместных проектов в области системы управления зданиями и коммерческими помещениями на базе платформенных решений Sberbank-Telecom IoT Platform. Эта технология собирает и анализирует огромные объемы данных, а затем адаптирует работу устройства непосредственно под пользователя. Также планируется реализация совместных проектов в области безопасности с использованием биометрических и речевых систем на платформе центра речевых технологий. Кроме того, в рамках соглашения запланировано сотрудничество в сфере совместного мониторинга, исследования, внедрения технологий искусственного интеллекта на базе СберАналитики и Strategy Partners.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

«Финансирование строительства всегда было одним из приоритетных направлений работы Сбера, а теперь мы можем дать клиенту больше, чем классические банковские продукты. Мы подошли к вопросу комплексно, предоставив Группе Синара широкую линейку сервисов и услуг экосистемы Сбера. Наши разработки в сфере искусственного интеллекта, аналитики данных, кибербезопасности помогут реализовать современные и технологичные проекты, которые изменят качество жизни многих людей» - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

«Группа Синара имеет большой опыт развития туристических и лечебно-оздоровительных направлений. Открытие специализированного центра в Екатеринбурге станет модельным проектом на Урале. Уверен, что это уникальное для Свердловской области предложение будет востребовано. Что касается строительства нового поселка на территории курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике, возведение современных объектов индустрии гостеприимства усилит туристическую инфраструктуру и позволит принимать большее количество гостей», — прокомментировал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.