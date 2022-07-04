Сибирский борщевик не ядовит и растет до 30 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне жители Первоуральска взволновались из-за зарослей опасного борщевика в одном из дворов. Власти пообещали им разрешить эту проблему в ближайшее время. В свою очередь, уральские агрономы уже испытывают целых три метода по борьбе с ядовитым сорняком, которые могут быть применены уже в следующем году.

«КП-Екатеринбург» поговорили с экспертами о том, какие увечья можно получить из-за ядовитого сока растения и как предотвратить его активный рост.

«ПОДАРОК» ИЗ АМЕРИКИ

Изначально, борщевик завезли в Россию из Америки еще в 60-е. Тогда его выращивали, как кормовую культуру и он заменял сено. Борщевик рос быстро и запросто достигал величины в 3 метра.

Борщевик Сосновского вырастает величиной до трех метров Фото: Артем КИЛЬКИН

- Растение привезли, чтобы кормить крупный рогатый скот. Считается, что в борщевике содержится большое количество белка. Сначала коровы его ели и он им пришелся по вкусу. А затем, ученые заметили, что животные получили сильные ожоги слизистой. Коровы вскоре отказались от такого корма. Но борщевик довольно неприхотлив, у него сильные корни и он хорошо разрастается, а также вытесняет с земли другие культуры, - рассказал научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Евгений Савицкий.

По словам ученого, в оранжереях с борщевиком борются выкорчевыванием и выкашиванием. Опасность вызывают сорта, которые были завезены из-за рубежа. Так, например, борщевик сибирский растет до 250 сантиметров, он не ядовит.

А вот сок ядовитого борщевика Сосновского наиболее ядовит именно в солнечную погоду.

- Борщевик обладает жгучим эффектом и вызывает мутацию кожи. Но если борщевик правильно выращивать, собирать его в темное время суток, то он становится менее ядовитым. Конечно, если и попасть под испарение там будет опасность на все тело ожоги получить. Если сок попал чуть-чуть на кожу, то это не смертельно, - отметил ученый Евгений Савицкий.

Борщевик сорняк неприхотливый, однако, ему очень подходит для роста территория, на которой сохраняется хорошая влажность, а также обилие света.

Борщевик очень быстро вытесняет другие растения с территории Фото: Павел КЛОКОВ

ОЖОГИ ДО КОСТИ

Специалисты-агрономы уверены от ядовитого растения советуют избавляться, как можно скорее. Обычно, эта забота лежит на коммунальных службах.

- Он опасен тем, что фуранокумарины, содержащиеся в соке растения попадают на кожу, которая теряет способность защищаться от ультрафиолета. Поэтому, от борщевика можно получить ожоги до кости. Особенно опасно это растение для маленьких детей, которые по незнанию, думают, что эта большая трава хороша для игры в прятки, - объясняет заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Злостный сорняк захватывает территории, на которых нет соответствующей обработки, и его убирают несвоевременно, после периода цветения. В следующем году, уральские ученые покажут, как можно эффективно побороть ядовитый борщевик. А пока, специалисты рекомендуют дачникам косить сорняк и использовать гербициды.

- Отрабатываем на нашем учебном хозяйстве последний год способы борьбы борщевиком. В этих технологиях идет применение промышленных отходов, местных минеральных источников, гербицидов. В следующем году эти технологии будут испытаны в городской среде, если будет финансирование, - продолжает Михаил Карпухин.

Перед тем, как контактировать с ядовитым сорняком, нужно надеть плотную одежду и перчатки. Если все же попадания сока борщевика на кожу не удалось избежать, то следует укрыть пораженную область от солнца, а также тщательно вымыть кожу с мылом.