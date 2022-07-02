Уральцы пожаловались на гигантский борщевик во дворах

Фото: сообщество «Вконтакте» «Нетипичный Первоуральск»

Жители Первоуральска бьют тревогу, потому что заметили во дворах обилие такого опасного растения, как борщевик. О разросшемся кусте сообщили подписчики сообщества «Вконтакте» «Нетипичный Первоуральск».

- У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком ,только Первоуральск это не касается,растят борщевик до цветения, чтоб на следующий год его было в разы больше. Не нужно быть специалистом, чтоб отличить борщевик, а траву косить, видимо ,ближе к зиме начнут, - комментирует ситуацию с опасным растением подписчица Оксана.

К обсуждению ситуации с разросшимся борщевиком подключились сотрудники департамента информационной политики, они ответили первоуральцам в комментариях группы.

- У администрации заключен с подрядчиком договор на обработку специальными реагентами это растение. В Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка, - сообщает представитель группы «ВКонтакте» департамента информационной политики.