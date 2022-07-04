Группа Синара принимает участие в выставке ИННОПРОМ–2022

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

На XII международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2022, которая посвящена промышленному переходу, вызовам и новым возможностям, Группа Синара презентует новую линейку городского общественного транспорта, представит новейшие разработки отечественных электровозов и скоростных электропоездов, а также новое направление — промышленный девелопмент, познакомит с современными продуктами банковской группы компании.

На стенде в различных форматах представлены проекты Группы Синара.

Впервые был презентован опытный образец электробуса «СИНАРА-6253», который входит в новую линейку колесного общественного транспорта и является собственной конструкторской разработкой холдинга «Синара – Транспортные Машины». Электробус обладает уникальными техническими характеристиками: самой большой пассажировместимостью в своем классе — до 90 человек, автономным запасом хода до 250 км. (без подзарядки), низким удельным расходом энергии, возможностью как ультрабыстрой, так и «долгой» ночной зарядки. Кроме того, современный дизайн электробуса: большая площадь остекления салона, многоуровневое освещение, а также габариты машины обеспечивают ее высокую адаптивность к запросам современных городов.

Одним из экспонатов стенда стала масштабная модель (масштаб 1:32) нового локомотива постоянного тока 3ЭС8 «Малахит». Это первый грузовой электровоз с отечественным асинхронным тяговым приводом, на базе которого в настоящее время разрабатывается линейка локомотивов с различными характеристиками, в том числе для скоростных контейнерных перевозок на скорости до 140 км/час. Вся линейка электровозов будет соответствовать концепции «умный локомотив» и последним требованиям РЖД.

5 июля на стенде состоится презентация нового направления — промышленного и инфраструктурного девелопмента «под ключ». Строительство и реконструкция промышленных зданий включает многоуровневое управление проектами строительства, модернизацию и реновацию на условиях EPC/M-подряда, концепцию OpenBook, классический генподряд — от технического задания под производственные требования и проектирования объекта до создания и ввода его в эксплуатацию.

Впервые продемонстрировано предварительное решение по размещению в районе Новокольцовский новых учебных корпусов двух институтов Уральского федерального университета: экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, а также специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) и его общежития. Согласно предварительному проекту, общая площадь учебных зданий составит более 100 тысяч кв. м. На стенде можно будет увидеть объемный макет будущего кампуса УрФУ.

«Синара-Девелопмент» в рамках лектория расскажет о развитии нового района на юго-востоке Екатеринбурга — Новокольцовского, где будет построено 600 тысяч квадратных метров жилья и вся необходимая инфраструктура.

На стенде будут презентованы разработки поездов для регионов и городов, в том числе модификация первого отечественного двухэтажного скоростного электропоезда для городских перевозок с большим пассажиропотоком.

Банк Синара расскажет о преимуществах Единой социальной карты жителя Свердловской области. Гости стенда также смогут протестировать платежные сервисы, которые в рамках ИННОПРОМа презентует Делобанк.

С 4 по 7 июля на стенде пройдет лекторий. Специалисты предприятий ТМК и Группы Синара расскажут о новой платформе скоростных электропоездов для России, инновационных технологиях в решении устойчивого развития индустриальных предприятий, инфраструктурных проектах. Расписание лектория можно будет узнать в Телеграм-канале Группы Синара.