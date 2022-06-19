В Екатеринбурге встретили отряд ОМОНа, участвовавший в спецоперации на Украине

Росгвардейцы пробыли на территории Украины четыре месяца. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На перроне станции Екатеринбург-Пассажирский торжественно встретили сводный отряд ОМОНа, участвующий в спецоперации на Украине.

Сотрудники нижнетагильского ОМОНа Росгвардии больше четырех месяцев несли службу в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В командировке бойцы отважно выполняли поставленные задачи, обеспечивая безопасность и охрану правопорядка, а также принимали участие в проведении специальных мероприятий.

По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области, личный состав вернулся без потерь.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На вокзале росгвардейцев встретили под звуки марша оркестра штаба Уральского округа войск национальной гвардии. А после торжественной части они, наконец, смогли обнять родных и близких.

На вокзале бойцов, вернувшихся из Украины лично встретил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Александр Голосов.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

- Рад приветствовать вас на родной уральской земле. Командованием особенно отмечен профессионализм сотрудников нижнетагильского ОМОН при выполнении служебно-боевых задач по защите мирного населения Донбасса. Спасибо вам за службу, - обратился к бойцам генерал-майор Александр Голосов.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин выразил благодарность росгвардейцам, а также их родным и близким.

- Мы гордимся вами!, - завершил свою речь начальник Константин Шуршин.

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