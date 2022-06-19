Шурманова задержали 15 июня, ранее в его институте прошли обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директора института физической культуры УрФУ Евгения Шурманова лишили звания мастера спорта. Об этом сказано в приказе Министерства спорта Российской Федерации.

- Лишить Шурманова Евгения Геннадиевича, 26 сентября 1979 года рождения, спортивного звания «мастер спорта России» по виду спорта «бокс», присвоенного приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 31 мая 2006 г. № 65П, - указано в официальном документе.

По словам близкого к окружению арестованного, задержание Шурманова было предсказуемым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал Евгения Шурманова еще 17 июня после обвинений и до 8 августа. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Источник близкий к окружению арестованного пояснил «КП-Екатеринбург», что задержание Шурманова не стало неожиданностью для его подчиненных.

- Да, все к этому шло. У него всегда были «мутные» схемы, - отметил источник.

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