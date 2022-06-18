«Его считали слишком добрым»: в Екатеринбурге покончил с собой 19-летний студент

Парень учился на оператора плоской печати Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Екатеринбурге свел счеты с жизнью студент третьего курса техникума «Рифей». Тело 19-летнего Алексея (имя изменено – прим.ред.) было обнаружено утром 18 июня. Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые погибшего, у молодого человека был конфликт с соседями по общежитию.

- На протяжении последнего года он подвергался травле, - рассказывает друг Алексея. – Парни, которые учатся на спасателей, терроризировали его из-за мягкого характера. Его считали слишком добрым, шутки у него были своеобразные. У него в корпусе процветает дедовщина. Его за человека не считали. Был также случай, когда его избили из-за электронной сигареты. Он отказался делиться ею с «дедами».

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать трагедию.

- Ему до выпуска оставалось меньше двух недель. Он учился на оператора плоской печати. Очень жаль его, - добавил друг погибшего.

Напомним, что в 2018 году один из кадетов «Рифея» заявил об изнасиловании. Тогда 13-летний подросток стал жертвой изнасилования.

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