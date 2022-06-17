Губернатор Свердловской области раскрыл, что пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады

Губернатор Евгений Куйвашев выступил на площадке ПМЭФ-2022. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

После того, как FISU отложили проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге, остался открытым вопрос, что будет с Деревней Универсиады, которая возводилась все это время для игр. Сегодня, 17 июня, губернатор Свердловской области рассказал о планах на площадку. Об этом он поведал на Петербургском международном экономическом форуме.

- Мы не сбавили темпы подготовки к Универсиаде. Все объекты будут готовы в срок к следующему году, - заявил Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Мы прорабатывали различные вопросы, как задействовать инфраструктуру. Предлагаем с 2023 года проводить в Свердловской области спортивные матчевые встречи Россия - Китай, как по летним, так и по зимним видам спорта.

Работы по подготовке Деревни Универсиады продолжаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого в дни, когда должна была пройти Универсиада, состоится другое аналогичное событие.

- Мы совместно с министерством спорта с дирекцией по подготовке Универсиады с российским студенческим союзом и правительством Свердловской области проработали концепцию проведения летних международных университетских игр, которые должны будут пройти именно в тот же срок, когда мы планировали провести Универсиаду - с 19 по 31 августа 2023 года, - сказал Евгений Куйвашев. - Мы собрали лучших профессионалов в проведении подобного уровня мероприятий. Уверяю, мы целиком и полностью проведем мероприятие для более чем пяти тысяч спортсменов. Соревнования будут по 18 видам спорта.

В Деревне Универсиады возводятся общежития для спортсменов, которые после игр отойдут Уральскому федеральному университету, чтобы в них проживали студенты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти рассказали, что будет с деревней Универсиады в Екатеринбурге после отмены соревнований

Здесь возможно пройдет спортивный фестиваль, правда какой, пока не известно (Подробнее)