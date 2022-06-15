Власти рассказали, что будет с деревней Универсиады в Екатеринбурге после отмены соревнований

Прыжковый бассейн во Дворце водных видов спорта. Зимой бассейн уже хотят наполнить водой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле в Екатеринбурге отложили проведение Универсиады-2023. При этом площадка под нее в столице Урала уже закончена на 70%. Это целый комплекс из зданий, где будут проходить соревнования, и общежитий для спортсменов из разных стран.

Треть всех строителей на площадке сейчас занята Дворцом водных видов спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А в начале июня министр спорта России Олег Матыцин рассказал Матч ТВ, что теперь все это будет использовано для проведения некоего спортивного, культурного и образовательного фестиваля. В связи с этим корреспонденты «Комсомольской правды» посмотрели как площадка для Универсиады-2023 теперь готовится к фестивалю.

На этом манеже разместится фудкорт во время спортивного мероприятия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФУДКОРТ ВОЗМОЖНО БУДЕТ МЕНЬШЕ

На стройплощадке нам сразу объясняют, что юридически пока ничего не поменялось. И общежитие «Деревня Универсиады» по бумагам пока называется точно также. Правда, между собой строители теперь называют это место словами «Комплекс объектов для проведения спортивных состязаний международного уровня, соответствующего требованиям FISU».

Символика Универсиады на площадке пока остается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не спешат на стройплощадке говорить и про то, каким будет грядущий спортивный фестиваль. Просто пока многое еще не известно.

- Его концепция еще прорабатывается. Мы ждем официальных сообщений по будущему формату большого мероприятия, по вводным параметрам, - рассказал Данил Значков, заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» по специальным проектам.

Горячий цех в Общественном центре. Здесь будут готовить еду для спортсменов, а потом и для студентов УрФУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за этого, например сейчас непонятно, какой будет столовая в Общественном центре. Это отдельное здание, откуда, как предполагалось, будет проходить все администрирование комплексом Универсиады-2023. Здесь же на время международных студенческих игр хотели организовать огромный фудкорт на манеже, чтобы ежедневно кормить тысячи спортсменов и иностранных гостей. Теперь, возможно, размеры фудкорта будут скромнее.

На стройплощадке трудится больше 1,5 тысяч строителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это здание, как и общежитие все равно впоследствии будет передано Уральскому федеральному университету. И здесь в отдельном помещении будет работать столовая для 600 студентов, - объясняет Данил Значков. – Кухонный блок через пару месяцев уже будет готов. Здесь есть горячий цех и этажом ниже кондитерский цех. До сдачи Общественного центра в эксплуатацию кухонный блок законсервируют.

Общежития, в которых сначала будут жить спортсмены, а потом студенты УрФУ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

Из нового, что впервые показали журналистам – здание медицинского центра. Во время спортивного мероприятия здесь будут оказывать помощь спортсменам, а после него, медцентр станет работать, как современная поликлиника для нужд студентов УрФУ и жителей будущего Новокольцовского района, который построят рядом. Пока в медцентре идут внутренние работы – устанавливаются перегородки.

- Здесь будет отделение лучевой диагностики, дневной стационар на восемь мест, инфекционная, стоматология, - говорит Данил Значков. – Это будет полноценное медучреждение на 400 ежедневных посещений. Поликлиника будет передана на баланс Уральского федерального университета.

Комната, в которой компьютер будет управлять системами Деревни Универсиады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начнет работу медцентр уже в мае 2023 года. Сейчас решается вопрос по поставке оборудования. Из-за ухода с рынка ряда зарубежных компаний, его вероятнее всего будут закупать в одной из дружественных стран.

- В медцентре будет четыре этажа для пациентов и пятый – технический, - говорит Данил Значков.

В этих ямах натянут батуты, чтобы спортсмены, прыгающие в бассейн, могли отрабатывать акробатические трюки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ

Также журналистам впервые показали систему очистки воды в бассейнах Дворца водных видов спорта. Все оборудование для нее уже закуплено и смонтировано. Это огромные цистерны в помещениях под бассейнами.

- Каждый бассейн полностью заполняется водой за 5-7 суток. После этого системы озонирования постоянно рециркулируют воду, очищая ее без использования хлорки, - объяснил Данил Значков. – Это самая современная технология, отвечающая мировым стандартам.

Цистерны, очищающие воду в бассейнах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама вода будет подаваться из водопровода Екатеринбурга. Водоканал уже подвел ко Дворцу систему водоснабжения. Дворец водных видов спорта готов на 65%. Всего на стройплощадке Деревни Универсиады трудится свыше 1,5 тысячи человек. Из них треть занята Дворцом.

- Уже зимой можем привести помещение к готовности и в тестовом режиме принимать воду, - добавляют представители компании-застройщика.