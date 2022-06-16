Красотка с пышными формами из Екатеринбурга поборется за звание «Миссис Вселенная»

Елена Белоусова получила титул мисис Великая Русь. Фото: аккаунт Belousovabeze в Instagram* «соцсеть компании Meta, которая признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ»

Уральская красавица Елена Белоусова станет участницей престижного конкурса. Еще в 2019 году уральская модель завоевала титул миссис Великая Русь. Саму диву Белоусову в прошлом году внесли в список ТОП-100 красивых женщин России. Кроме того, 35-летняя Елена участвовала в съемках фильма, попадала в глянцевые журналы. Да и сейчас девушка продолжает открывать для себя дороги в мир красоты и шика.

У Елены свой бренд одежды. Фото: аккаунт Belousovabeze в Instagram* «соцсеть компании Meta, которая признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ»

Так, например, теперь Елена станет участницей международного конкурса красоты, который пройдет в Сеуле. В «Миссис Вселенная» Елену Белоусову отобрали еще в 2021 году, но пандемия внесла свои коррективы.

- Честно, я дважды отказывалась от участия в этом конкурсе. Я выиграла миссис Великая Русь, ушла в другие проекты, и мне этого было достаточно. Мне было очень волнительно. Но меня смогли убедить в том, что я достойный кандидат, - признается «КП-Екатеринбург» Елена Белоусова. – Я посоветовалась с родными и приняла участие. А потом, из-за карантина многие страны не смогли принять участие и конкурс перенесли.

Главную красотку Вселенной объявят 30 июня. Фото: аккаунт Belousovabeze в Instagram* «соцсеть компании Meta, которая признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ»

На этот раз, Елена готова принять участие и уже 22 июня она прилетит в Сеул, чтобы покорить Корею красотой и талантом. Главную красотку объявят 30 июня.

- Всего нас из России будет 4 девушки. Я в заявке представлена, как Mrs. Siberia Universe - 2021. В Сеул прилетят 210 человек, чтобы бороться за диадему. В «Миссис Вселенная» участвуют как минимум 60 стран, - продолжает модель. - Уже готовлюсь к конкурсу. На «Миссис Вселенная» с собой нужно привезти национальный костюм, белый наряд, купальник и вечернее платье. Также организаторы просят снять видео на тему по борьбе с домашним насилием. Задание не из простых, я уже нашла режиссера и актеров, чтобы снять короткометражный фильм.

Елена уже приготовила наряды к конкурсу. Фото: аккаунт Belousovabeze в Instagram* «соцсеть компании Meta, которая признана экстремистской и деятельность запрещена в РФ»

По словам Елены, в видеоролике она будет рассказывать, как в России относятся к жертвам домашнего насилия. Кроме того, модель поговорит о том, как женщине спасти себя от неуважительного поведения партнера и выйти из токсичных отношений.

Елена Белоусова представила модный показ с авторской коллекцией купальников, которую она выпустила несколько лет назад. Красотки дефилировали 16 июня на площадке комплекса «Баден-Баден».

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