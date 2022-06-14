На трассе под Невьянском семья на легковушке сбила лося и потеряла собаку

Животное неожиданно выбежало из леса, и весь удар пришелся на сторону водителя. Фото: предоставлено читателем "КП-Екатеринбург"

На трассе под Невьянском житель Екатеринбурга за рулем отечественной легковушки сбил лося. Авария произошла поздно вечером 13 июня. По словам его жены, дикое животное неожиданно выбежало из леса, и весь удар пришелся на сторону водителя.

- Мы ехали в Екатеринбург, у мужа на лице сильная ссадина, его зашивали, у пятилетней дочки тоже царапины, животное погибло. Мы тут же вызвали на место ГИБДД и скорую помощь, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена водителя.

Семья утверждает, что на участке не было предупреждающих знаков о диких животных. Фото: предоставлено читателем "КП-Екатеринбург"

Госавтоинспекторы подтвердили факт аварии и рассказали, что одному человеку медики оказывали помощь прямо на месте происшествия, дальнейшая госпитализация им не потребовалась. Супруги утверждают, что предупреждающих знаков о диких животных на дороге не было. Полицейским предстоит проверить эту информацию.

- Если окажется, что знаков на трассе действительно не было, то собственнику дороги будет выдано предписание об устранении нарушения. Кстати, сами жители, если видят по пути диких животных, могут обращаться в ведомство, чтобы соответствующие таблички были установлены, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Питомец сбежал в лес сразу после аварии. Фото: предоставлено читателем "КП-Екатеринбург"

При этом вместе с семьей в машине ехали две собаки, после аварии одна из них по кличке Таранта от испуга сбежала, хозяева не смогли найти ее оперативно, теперь они разыскивают питомца с помощью социальных сетей.

Напомним, в прошлом году в ночь на 7 июня на 12 километре ЕКАД произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. По словам очевидцев, Opel сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара животное рухнуло на встречный BMW X3, водитель внедорожника скончался на месте. По данным «Комсомолки», за рулем BMW был 33-летний мужчина.