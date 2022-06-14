Светская львица уверена, что дело может дойти до убийства. Фото: telegram-канал Марии Погребняк

Во время свадьбы в Узбекистане жених ударил невесту, выигравшую его в конкурсе. Все это попало на видео, которое моментально распространилось в сети и шокировало пользователей. Не оставила без внимания инцидент и Мария Погребняк.

- Это самое настоящее насилие. И мы все должны обратить на это внимание. Мы видим то, как на это реагирует общественность. Его друг смеется вместо того, чтобы дать подзатыльник в ответ. Мать просто уводит невесту и даже ничего не может высказать, чтобы вправить ему мозги. А где был отец в это время? Ему нужно было скрутить жениху руки и отправить в отделение, - рассказала «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк.

Видео со свадьбы моментально распространилось в сети. Фото: telegram-канал Марии Погребняк

По мнению известного блогера и продюсера, случившееся нельзя оставлять без внимания властей и полиции.

- После такого нужно сразу же писать заявление. И после этого видео к ним должны прийти соответствующие органы и устроить проверку. Надо наказать садиста! На видео видно, какой был сильный и мощный удар по голове. И это они только поженились. А что будет дальше? Во-первых, это будет домашнее насилие, во-вторых, не дай бог, он ее убьет. И если общественность сейчас не обратит на это внимание, мы станем свидетелями большого несчастья. Этот молодой человек должен понести хотя бы административное наказание. Если правительство и полиция сейчас не обратят на это внимание, это будет призывом для других мужчин вести себя также, - заключает Погребняк.

Светская львица также спросила в telegram-канале у своих подписчиков, как они относятся к инциденту.

- «Ведет себя как тварь», «Бежать от такого надо», «Жила в Узбекистане 35 лет, такого ужаса ни разу не видела. Хотя была на многих свадьбах», - отреагировали пользователи сети.

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