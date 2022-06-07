Возле Висимского заповедника спасли бобра, за которым охотились браконьеры

Инспекторы перерубили петлю Фото: скриншот с видео

Возле Висимского заповедника государственные инспекторы спасли бобра, за которым охотились браконьеры. Грызун попал в тросовую петлю и самостоятельно выбраться из нее не мог. Инспекторы заметили, что животному нужна помощь, так как он вел себя необычно - не скрылся под воду при приближении людей и просто сидел на берегу.

- Инспекторы увидели, что стопора на ней нет, и перерубили ее. Эта петля была удерживающая, - рассказала замдиректора по научно-исследовательской работе и экологическому просвещению Александра Хлопотова. - Зверя она не душит, а просто фиксирует. И он сидит, пока не придет хозяин ловушки.

Отметим, что спасение бобра сняли на видео. Как только инспекторы перерубили петлю, грызун резво поплыл от них. Спасатели шутливо крикнули ему в след: «А спасибо, блин!».

Сотрудники заповедника заверили, что от остатков троса животное освободится легко, как только придет в себя подальше от людей.

После спасательной операции инспекторы осмотрели территорию и обнаружили еще несколько петель. Сотрудники заповедника изъяли их. Так как место поимки бобра граничит с охранной зоной заповедника и относится к охотничьему хозяйству информация о незаконной охоте передана в Кировградское общество охотников и рыболовов.

В заповеднике отметили, что применение петельного лова в России жестко регламентировано в Правилах охоты, где запрещено использование подобных орудий для добычи пушных животных, к каким и относится бобр.

- Одной из задач созданного в 1946 году государственного природного заповедника «Висим» была реакклиматизация речного бобра, который на Урале был редок, - рассказали в пресс-службе заповедника. - Сейчас по дороге к экологической тропе Висимского заповедника гости могут наблюдать хатки, плотины и места кормления этих крупнейших грызунов континента. И госинспекторы продолжат создавать условия для того, чтобы ничего кроме любопытных глаз бобрам не угрожало.

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