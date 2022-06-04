Туристические тропы в Висимском заповеднике начнут прокладывать 5 июня

Финансирование проекта идет за счет грантовых средств. Фото: Висимский заповедник

В Висимском заповеднике начнут прокладывать туристические тропы 5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды. Маршрут будет называться «Веселые горы», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Появление тропы «Веселые горы» позволит разнообразить палитру экологического туризма на Среднем Урале. До этого на территории Свердловской области подобных туристических продуктов не было, - заявила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.

Маршрут будут прокладывать волонтеры. Финансирование проекта идет за счет грантовых средств. Веселые горы можно одна из главных гряд Среднего Урала. Здесь расположена самая высокая в регионе гора Старик-Камень. Туристическая тропа будет проходить по границе Европы и Азии вдоль главных вершин.

При этом маршрут не будет похож на остальные. Инициаторы проекта намерено уходят от инфраструктуры «повышенной комфортности». Главная задача экологического туризма – это близость с природой.