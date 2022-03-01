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Спорт1 марта 2022 7:33

«Урал» расторг контракт с украинским вратарем Годзюром

Причины такого решения не уточняются
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Вратарь выступал в екатеринбургском клубе с лета 2017 года. Фото: ФК «Урал»

Вратарь выступал в екатеринбургском клубе с лета 2017 года. Фото: ФК «Урал»

Голкипер Ярослав Годзюр и ФК «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской команды. Причины внезапного расторжения не уточняются. Годзюр перешел в клуб летом 2017 года, а ранее защищал ворота «Терека». Вратарь провел за «Урал» 100 матчей, в которых пропустил 135 мячей.

- Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внес в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия! - сообщили в «Урале».

Напомним, что ранее украинский защитник Денис Кулаков пропустил первый матч весенней части чемпионата против «Нижнего Новгорода» (0:1). Отсутствие футболиста отказались комментировать в клубе. По данным «КП»-Екатеринбург, Кулаков также близок к расторжению контракта.

- Не играет, не тренируется. Все все понимают, - пояснил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что сейчас основным вратарем «Урала» является Илья Помазун, арендованный у ЦСКА.

ФутболСпорт: ФУТБОЛ