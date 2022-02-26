Денис Кулаков выступает за екатеринбургский клуб с 2015 года. Фото: ФК «Урал»

Украинский защитник екатеринбургского «Урала» Денис Кулаков пропустил первый матч чемпионата России после зимней паузы. 35-летнего футболиста не оказалось в заявке на игру с «Нижним Новгородом». В пресс-службе клуба отказались комментировать внезапное отсутствие игрока, который выступает за «шмелей» с 2015 года. На его счету более 180 матчей и один забитый гол.

- Без комментариев, - пояснили в клубе.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что у него был разговор с защитником. Но подробности беседы раскрывать отказался.

- Какая вам разница?! У него семья в Киеве. Зачем об этом вообще писать? - заявил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Григорий Иванов.

Стоит отметить, что до «Урала» Кулаков выступал за донецкий «Шахтер», полтавскую «Ворсклу, «Днепр» и харьковский «Металлист».

Напомним, что украинский тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и защитник Иван Ордец пропустили матч своей команды против «Химок».

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