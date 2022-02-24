Как жителям Екатеринбурга вернуть билеты за отмененный авиарейс 24 февраля 2022

Временно ограничена работа 12 российских аэропортов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сегодня, 24 февраля, были отменены вылеты нескольких авиарейсов. Так, не полетел в 11.30 в Краснодар самолет рейса U6-209 авиакомпании «Уральские авиалинии». Также не отправился в Сочи в 07.05 рейс N4-141 авиакомпании Norwind Airlines. В 12.00 появилась информация о задержке рейсов в Сочи «Уральских авиалиний» и «Победы».

Отмена рейсов связана с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях. Так, например, по этой причине «Уральские авиалинии» на неопределенный срок отменили все рейсы в Симферополь, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Кроме того, Росавиация 24 февраля сообщила об ограничении полетов в ряд российских аэропортов на юге страны. По предварительной информации это продлится до 2 марта.

- В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03.45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03.45 мск 02 марта 2022 года, - сообщается в заявлении Росавиации.

Самолеты не принимают аэропорты Воронежа, Брянска, Элиста, Ставрополя, Белгорода, Симферополя, Курска, Орла, Геленджика, Анапы (Витязево), Ростова (Платов) и Краснодара (Пашковский).

В связи с этим авиакомпании объявили о возврате стоимости билетов. В частности об этом сообщила авиакомпания S7 Airlines.

- Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета в разделе «Мои бронирования» на сайте и в приложении. Также можно обратиться в представительства авиакомпании и в офисы продаж, где был куплен билет, - сообщают в авиакомпании.

Появилась информация о том, что авиакомпания «Победа» стала автоматически оформлять возврат средств за билеты на отмененные рейсы.

Касательно Екатеринбурга разъяснение о том, как вернуть стоимость билетов предоставили «КП-Екатеринбург» в авиакомпании «Уральские авиалинии»

- Пока на текущий момент правила возврата остались те же, - уточняют в пресс-службе «Уральских авиалиний». - Оформить возврат стоимости билета нужно по месту приобретения. Это офисы продаж, сайты, где человек покупал билет. Если пассажир покупал билет в кассе, то ему нужно обращаться в кассу. Если на сайте, то он на сайте оформляет возврат.

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