На Урале начинающий каратист занялся резьбой по дереву, чтобы оплачивать участие в соревнованиях

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

На Урале начинающий каратист Максим Фомкин решил заняться резьбой по дереву, чтобы оплачивать взносы и участвовать в различных соревнованиях. Необычного парнишку заметил Губернатор Свердловской области и написал о нем в своем Instagram. По словам главы региона, 12-летний мальчик живет вместе с мамой, и у них не всегда хватает денег.

- Парень решил заработать самостоятельно и начал продавать деревянные изделия, в 12 лет бизнес придумал, представляете! При этом он круглый отличник, а каратэ занимается с шести лет. Матвей открыл производство на дому: делает разделочные доски, подставки под горячую посуду. Сам строгает, обтесывает, выжигает узоры, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Глава региона призвал поддержать начинающего бизнесмена и заказать у него любой товар. Кстати, сам он купил у юного умельца разделочную доску для своей мамы.

Ранее губернатор решил помочь 29-летнему портному Александру Крюкову из Ирбита. Парень совсем недавно самостоятельно научился шить и бросил работу поваром. Его костюмами сначала заинтересовались дизайнеры модных европейских домов.