«Может, и мне костюм сошьет»: Евгений Куйвашев решил помочь молодому портному из Ирбита

Молодой дизайнер планирует открыть свой швейный цех и получить мировую известность Фото: предоставил Александр Крюков

Губернатор Свердловской области решил помочь 29-летнему портному Александру Крюкову из Ирбита. Парень совсем недавно самостоятельно научился шить и бросил работу поваром. Его костюмами сначала заинтересовались дизайнеры модных европейских домов, а теперь и глава нашего региона.

- За полгода он открыл свой бренд, потому что решил делать одежду только в одном экземпляре. Постепенно он начал выполнять заказы для клиентов со всего мира, а сейчас готовится к участию в неделе моды в Милане. Желаю ему удачи! Думаю, сможем помочь Саше с помещением. Может, и мне костюм сошьет, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Ранее мы рассказывали историю Александра. Не смотря на то, что в него не поверила мама, у которой он попросил швейную машинку, он стал шить и публиковать получившиеся изделия в соцсетях. Первые свои футболки и кофты он сшил из старой простыни. Затем перешил одеяло и даже свою поварскую форму - из нее получился первый спортивный костюм.

Молодой дизайнер признавался «КП-Екатеринбург», что планирует открыть свой швейный цех и получить мировую известность. Интервью с Александром читайте здесь.