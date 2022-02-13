Мужчина открыл стрельбу в Среднеуральске: все, что известно на 13 февраля 2022

В настоящее время мужчина задержан. Фото: Иван ВИСЛОВ

Днем, 13 февраля 2022 года, житель Среднеуральска стрельбу в доме по улице Советской, где застрелил жену, и хотел тоже самое сделать с собой.

После сообщения о ЧП во двор дома стянулись силовики, которые перекрыли выезды с дворовой территории. Переговоры вели два часа, после чего стрелок сдался.

По данным телеграм-канала SHOT, мужчину зовут Виктор Меньшиков. После очередной ссоры с женой он выпил алкоголь, взял в гараже ружье и открыл огонь. В квартире прозвучало два выстрела, жива ли супруга стрелка – пока не известно.

В МВД и Следственном комитете сообщили, что супруга мужчины долго и сильно болела, что и могло стать одной из причин нервного срыва у него.

В региональном СКР сообщают, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Следственного комитета, а также сотрудников полиции, - рассказывает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что в мае 2021 году стрельбу по прохожим из окна своей квартиры на Химмаше в Екатеринбурге устроил бывший полицейский Сергей Болков.