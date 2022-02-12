«Поехали к дельфинам!»: Уральский миллиардер Игорь Алтушкин исполнил мечту мальчика с ДЦП из Екатеринбурга

После курса Максим начал вставать с инвалидной коляски и стал увереннее. Фото: предоставлено пресс-службой благотворительного фонда РМК

Надежда Ростилова растит двух сыновей, у старшего Ивана – дислексия, ему трудно научиться читать, хотя других проблем с обучением нет. У младшего Максима – ДЦП.

Недавно 10-летний Максим рассказал маме, что мечтает съездить к морю. Он уже когда-то был на море и видел дельфинов, и теперь потянуло туда вновь.

- Мы в прошлом году принимали участие в «Ёлке желаний», Максим тогда написал, что мечтает увидеть дельфинов. В феврале 2021 года мы прошли курс дельфинотерапии. Все расходы нам тогда оплатил Фонд Русской медной компании, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Надежда Ростилова. – После этого у сына пропали страхи, он окреп и даже стал самостоятельно вставать с инвалидного кресла.

Курс дельфинотерапии длился 10 дней. Фото: предоставлено пресс-службой благотворительного фонда РМК

В этот раз мама двоих сыновей снова обратилась в Фонд за помощью. И там решили помочь. Женщина после развода воспитывает детей одна. Много времени уходит на реабилитацию, также с Максимом приходится ходить в школу. Поэтому поездка в Сочи к дельфинам – отличный вариант на время сменить обстановку и набраться сил.

- Результаты поражают! Там, в Сочи прямо как в сказке, шикарный отель. Я никогда не думала, что зимой на море может быть так классно. Старший сын Иван после занятий говорит, что он просто счастлив. У младшего Максима улучшились мыслительные процессы. Он раньше мог многих вещей не понимать, теперь он любознательнее. Может, например, подойти к столу и взять конфеты. А раньше я ему все подавала, - утверждает Надежда.

Надежда Ростилова признается, что уделяет Максиму все свое время. Фото: предоставлено пресс-службой благотворительного фонда РМК

Женщина благодарна Фонду Русской медной компании за помощь. Максим не только отдохнул на море, но и сделал большой шаг вперед в отношении собственного здоровья.

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