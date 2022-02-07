«Просили выкуп в миллион рублей»: мама пропавшего без вести студента устала от внимания экстрасенсов - мошенников

По словам мамы Владислава, учеба ему нравилась, никаких конфликтов у нее с сыном не возникало, они жили дружно. Фото: предоставила Светлана Ушакова.

В 2017 году пропали сразу два студента из Нижней Туры, которые раньше были знакомы и учились в одной школе. Первым, 31 мая пропал Максим Лосев, он в тот момент был студентом екатеринбургского медицинского института. Молодой человек ушел из общежития и пропал.

А следом за ним, 9 июня 2017 вышел из дома и не вернулся еще один уроженец Нижней Туры – Владислав Ушаков. Парень исчез за 4 дня до своего дня рождения. Он учился в филиале Московского инженерно-физического института (МИФИ) в соседнем с Нижней Турой закрытом городе Лесной. Изначально местные жители даже поговаривали, что Максим и Владислав попали вместе в секту. На момент пропажи, Владиславу было 23 года.

ПОДУМАЛА, ЧТО ГОТОВИТСЯ К ЗАЩИТЕ

Мама Владислава, Светлана Ушакова вырастила четверых детей. Сейчас ей 61 год и она уже на пенсии. С мужем они в разводе и не поддерживают общение. Те события 2017 года она вспоминает с ужасом, даже сейчас, когда ее боль утихла, она не понимает, как бесследно пропал ее сын. Женщина также общалась с родителями пропавшего в мае Максима Лосева. В дальнейшем, студента-медика нашли на юге России, он покинул Екатеринбург из-за нежелания учиться.

- Максим, не состоял в секте, как и мой Влад. Сын у меня вообще не религиозный. Это все сплошные выдумки. Максим получил бюджетное место в мединституте, как целевик. Парень поругался с родителями из-за того, что ему надоела учеба. А тут либо заканчивать ее, либо возвращать деньги за институт. Максим бросил обучение, оставил записку и уехал зарабатывать где-то на югах. Женщина, у которой он подрабатывал, узнала Максима по ориентировке, которую распространяли по всей стране. Родители Максима поехали за ним, забрали домой. Сейчас у них все хорошо. Максим уже вернулся из армии… А моего Владика до сих пор найти не можем, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Светлана Ушакова.

Последний раз Владислава видели на улице Свердлова утром, 9 июня 2017. Фото: предоставила Светлана Ушакова.

В ночь перед исчезновением своего младшего сына Светлана не спала. Она ухаживала за пожилой соседкой, у которой были боли из-за онкологии. В то время, 9 июня ее сын Влад сидел всю ночь за компьютером. По словам мамы Владислава, учеба ему нравилась, никаких конфликтов у нее с сыном не возникало, жили дружно. Владислав парень смышленый, спокойный, но не особо разговорчивый. Кстати, вредных привычек у Владислава не было.

- Я всю ночь ходила из своей квартиры к соседке и обратно. У Владика в то время работал компьютер, он что-то поправлял в файле своего диплома. Я подумала, что переживает, к институту готовится. Тогда я легла спать уже только под утро. Слышу, что сын собирается куда-то. Он оделся, на часах было 07:50 и вышел. Я подумала, что на занятия отправился, - вспоминает Светлана.

Вечером того же дня, Светлана стала звонить сыну на телефон, чтобы узнать, как у него дела. Но не смогла дозвониться, так его телефон был недоступен в 17:30. Сначала тревожных мыслей у нее не возникало.

- Я подумала, что он в институте, может с научным руководителем беседует, комиссией и поэтому выключил телефон. Обычно, если у него лекции, а его телефон на беззвучном режиме, то он всегда перезванивает в перерывах, - говорит Светлана.

НЕ ДОШЕЛ ДО ПРОХОДНОЙ

Весь вечер 9 июня телефон сына был недоступен. Светлана Ушакова совсем потеряла покой и взяла такси, чтобы съездить в Лесной. Как оказалось, эта попытка была тщетной. При себе у Владислава не было ничего кроме телефона, ключей и черного рюкзака. Все документы парень оставил дома.

- Уже на посту охраны в городе Лесном мне сказали, что мой сын не проходил сегодня. Я была в ужасе, не знала, как успокоиться. А ближе к трем часам ночи начала звонить в полицию. В 9 утра 10 июня я уже пошла в отдел полиции, взяла с собой фото сына. Это был выходной день, дальше был праздник – День России. С 9 на 10 июня уже наряд полиции стал ходить по кафе. Мы сразу всех ребят в институте на поиски подняли. Искали, пока силы не заканчивались. Вместе с родственниками и друзьями Влада ходили почти каждый день на поиски, - с тоской вспоминает Светлана.

Светлана два года назад продала квартиру, в которой она жила вместе с сыном. Фото: предоставила Светлана Ушакова.

Местные жители говорили Светлане, что последний раз Влада видели на улице Свердлова. Записей с камер наблюдения она не видела, да и в маленьком городе их раз, два и обчелся. По словам женщины, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» отказались помогать с поисками ее пропавшего сына. Светлана вместе с отцом Владислава и взрослыми детьми надеялись, что Влад вот-вот вернется. Женщина говорит, что это время было невыносимо тяжелым.

- Я у ребят спрашивала, может он что-то по учебе не тянул.…Но они все как один говорили, что это им вообще следовало на него равняться. Баллы у него были высокие. Занятия не прогуливал. Полицейские не нашли ни единой зацепки. Личные вещи Влада тоже не отыскали. Потом, осенью был грибной сезон. Думала, может хоть грибники найдут моего сына. Тоже никаких новостей. Это было очень страшно. Я не знаю, что такое «ломка», но прекрасно понимаю, что такое чувствовать, как внутри все ломается. Да, меня поддерживала семья, у меня есть внуки. Но мне ничего не помогало, - с дрожью в голосе говорит женщина.

С годами, круг общения Светланы значительно сузился. Ей больше не хочется ни с кем общаться. Почти два года назад Светлана Ушакова продала в Нижней Туре квартиру на Свердлова, где она когда-то жила со своим сыном. Уезжать из города женщина не стала, просто переехала в центр.

- Я захотела уехать из квартиры, потому что мне было страшно жить с эмоциями, с этой потерей. Старший сын помог с переездом. Я не знаю, откуда у меня взялись силы все это упаковывать. У меня внутри ничего… Просто пустота. Меня уже ничто не радует. Следственный комитет через два месяца после пропажи возбудил 105 статью «Убийство». Влада официально через 2 года суд признал без вести пропавшим, - едва сдерживается от слез Светлана.

ЯСНОВИДЦЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ

Тотальное отчаяние и отсутствие сил вынудило Светлану обратиться к экстрасенсам и ясновидящим. По словам женщины, к ней в соцсетях стучатся самые разные личности, которые готовы наживаться на чужом горе.

- Что только они мне не наговорили. У меня уже больше сил нет. Хочу, чтобы меня не трогали и не писали свои домыслы. Я через все это прошла. Мошенники по телефону требовали с меня выкуп в миллион, они утверждали, что мой сын у них. Обещали, что привезут его только за вознаграждение. Я попросила услышать его голос. Они мне подставляли чьи-то совершенно невнятные, записанные на диктофон речи. Бесполезно «разводить» меня на деньги. Ведь их у меня попросту нет, - возмущается Светлана.

На поиски выходила вся семья Влада и его друзья с института. Фото: предоставила Светлана Ушакова.

Поначалу, Светлана тщательно прочесывала места, которые ей подсказывали ясновидящие. Теперь же, ей больше нет дела до тех, кто пытается психологически на нее воздействовать, под видом экстрасенсов и провидцев. Но сама женщина ждет каждую минуту новостей о своем пропавшем сыне Владиславе и надеется на долгожданное воссоединение.

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