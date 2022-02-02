«Их должны знать в лицо»: Депутат Госдумы из Екатеринбурга призвала клеймить педофилов метками

Депутат Госдумы выступила против педофилов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы Жанна Рябцева выступила с призывом казнить педофилов, так как другие методы борьбы с этим злом, по ее мнению, не помогают.

- Я за смертную казнь. Эти ублюдки не должны находиться рядом с нами. Стерилизация не помогает. В рамках нашей Конституции смертная казнь невозможна. Общество должно сделать все, чтобы они работали: Магадан, севера, лесоповал, - заявила Жанна Рябцева в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат Госдумы от Свердловской области призвала граждан беречь своих детей, потому что педофилов много во всех странах мира.

По словам Жанны Рябцевой, сегодня в нашей стране бьются за каждого ребенка, в больницах вынашивают малышей весом 500 граммов.

- Родители ждут, а потом какая-то мразь приходит и забирает жизнь ребенка, или калечит его судьбу на всю жизнь, - говорит депутат.

Рябцева отметила еще один момент – люди должны знать педофилов в лицо, для этого на них нужно надевать браслеты, ставить метки на шею.

- Я все-таки за то, чтобы это было публично, как в других странах. Должен быть публичный реестр, где каждый житель может посмотреть, кто рядом с ним живет, - заключила Жанна Рябцева на радио «Комсомольская правда».

Напомним, что на прошлой неделе с призывом казнить педофилов выступил экс-губернатор Свердловской области, а ныне член Совета Федерации Эдуард Россель.

Педофилы-рецидивисты теперь могут "рассчитывать" на пожизненное заключение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее свое мнение по поправкам в закон высказался Генерал-майор юстиции СК, бывший помощник главы СКР Александра Бастрыкина Игорь Коммисаров, по словам которого нынешние поправки – популизм, который не изменит ситуацию кардинально.

- Ничего не изменится кардинально от того, что рецидивистов будут сажать на пожизненное. А может наоборот хуже станет, потому что под страхом пожизненного, преступники будут стараться вообще избавляться от следов преступления, то есть убивать, говорит Игорь Комиссаров «КП».

А вот правозащитник Екатерина Рейферт уверена, что мера, прописанная в поправках, обоснована и даст результат. Однако закон все равно нужно дорабатывать.

- Что касается рецидивов, тот тут никаких вопросов. Если педофил убил ребёнка, отсидел, вышел и повторил то же самое, то шансов на исправление здесь нет. Статистику по рецидивам мы все знаем. Но во всем остальном четкости в законопроекте нет, - справедливо считает правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России Екатерина Рейферт.

Напомним, что в конце января в третьем, окончательном чтении Госдума приняла поправки в закон, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для «первоходов», совершивших развратные действия против двух и более детей. Законопроект одобрили в Совете Федерации.