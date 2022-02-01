На проекте артистка делала как женские, так и мужские образы. Фото: из архива Светланы Светиковой

Звезда мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари. Ромео и Джульетта» стала известна после «Фабрики звезд». Но кроме того она принимала участие во множестве других проектов и телешоу. Это и «Форт Боярд», и «Последний герой», и «Танцы со звёздами», и «Лед и пламень», и «Один в один»…

В откровенном интервью «КП»-Екатеринбург звезда рассказала, что не боится постоянно пробовать что-то новое и с легкостью соглашается принять участие в самых разных телепроектах. Однако в оном из них артистке пришлось несладко из-за некоторых коллег. Светикова призналась, что на шоу «Один в один» ее называли любовницей известного российского хореографа Мигеля.

По словам артистки, некоторые коллеги по цеху называли ее любовницей Мигеля. Фото: из архива Светланы Светиковой

- До этого проекта давненько не встречалась так близко напрямую с шоу-бизнесом. Например, мы делали очень классные номера с Мигелем. Он мой друг детства и знает мои возможности, поэтому мы делали настоящее шоу, увлеченно! А некоторые из моих коллег назвали меня любовницей Мигеля на фоне нашей плотной совместной работы, - признается певица.

По словам актрисы, коллеги, которые также принимали участие в проекте, шептались у нее за спиной.

- Я, например, сидела в гримерке, а там картонные стены, и я это все слышала. Я очень не люблю ложь. Мне было очень обидно. Поэтому «Один в один» дался мне тяжело.

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