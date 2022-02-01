Звезда объяснила, почему ей было трудно участвовать в шоу «Один в один»

Популярность к Светлане Светиковой пришла после участия в «Фабрике звезд». Однако после ухода с проекта, певица так и не смогла построить сольную карьеру. Она выбрала для себя другую нишу и стала играть на сцене. Сегодня ее называют главной Эсмеральдой страны, ведь уже больше пятнадцати лет она исполняет ее роль. «КП»-Екатеринбург встретилась с артисткой во время гастролей мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари. Ромео и Джульетта». Артистку мы застали прямо в гримерной. Светлана сидела возле зеркала в патчах и старательно накручивала себе кудри.

Артистка впервые сыграла Эсмеральду в 2002 году. Фото: instagram Светланы Светиковой

«ЭСМЕРАЛЬДА И АРИЭЛЬ – ДАР СУДЬБЫ ДЛЯ МЕНЯ»

- Вы всегда сама себя гримируете?

- Конечно. Я всегда сама крашусь на спектакль. Все-таки я больше двадцати лет этим занимаюсь и быстрее любого гримера все сделаю. И можно на «ты» (улыбается).

- Отлично! Обе твои героини в мюзинкл-шоу: и Эсмеральнда, и Джульетта, - с трагической судьбой. Как тебе удается проживать такие эмоции на сцене?

- Драма - это как наркотик. Только дайте пострадать. В жизни, желательно, нет, а вот на сцене – да. Я получаю огромное удовольствие от переживаний, которые испытываю, играя Эсмеральду или Джульетту. Лучший подарок, когда твоя игра трогает зрителей. Когда мы только выходим на поклон, люди встают, и я вижу заплаканные лица. У меня у самой слезы текут, и так получается, что мы все рыдаем. И это прямо… по венам… для меня это самая настоящая страсть!

Фото: из архива Светланы Светиковой

- Чтобы погрузиться в эти образы, ты вспоминаешь какие-то моменты из своего прошлого?

- Чтобы сыграть такие эмоции, достаточно просто любить. Тогда ты понимаешь смысл слов, которые поешь, и эти слова оживают в тебе воспоминаниями. Это не обязательно должна быть такая же ситуация, как у героинь. Меня священник не прятал в клетке, танцовщицей на улице я не была, и тем более я уже не Джульетта (Светлане Светиковой - 38 лет, а Джульетте было 13 лет, – Прим. Ред.). Хотя я действительно вспоминаю юношеские чувства, ради которых сбегала из дома, рвала на себе волосы, плакала, ругалась с родителями, не общалась с ними какое-то время.

- Ты долгое время играла главные роли в спектаклях и мюзиклах. Но в одном из интервью ты сказала, что в какой-то момент тебя как будто «выпнули» из «мюзикловской» тусовки, перестали утверждать роли на кастингах… Что произошло?

- Не знаю, почему это произошло. Когда приезжал в Россию Януш Юзефович (польский режиссер, создатель мюзикла «Метро», в котором играла Светлана, - Прим. Ред.) он мне говорил: «Как можно было тебя не взять на эти роли». Я и сама не понимала, потому что я – танцовщица, певица и актриса. И делаю свою работу на достаточно высоком уровне. А тут вдруг я прихожу на один кастинг, а мне говорят, что я «не формат», пробуюсь на другую роль – то же самое. Сначала было очень больно, а потом было приятно, потому что я полюбила быть «не форматом». Кроме того, именно в этот период, когда меня не брали на главные роли, я стала мамой, и это лучшее, что когда-либо происходило в моей жизни.

Фото: instagram Светланы Светиковой

- А когда все это началось?

- Мне тогда было 29 лет. Я ходила на пробы княжны Таракановой в мюзикл «Граф Орлов». Композитор тогда рассчитывал брать меня на эту роль, но в театре ему запретили. Ходила на пробы в мюзикл «Зорро», сказали, что у меня типаж не подходит. Действительно, совсем я не похожа на испанку… (смеется). Потом меня не взяли на роль русалочки, потому что не подхожу по характеру.

- И это при этом, ты озвучивала русалочку Ариэль.

- Да! Для меня это был самый настоящий шок. Я была очень подавлена.

- А расскажи, как ты озвучивала диснеевскую принцессу? Как проходил кастинг на роль Ариэль?

- Когда меня пригласили на кастинг, у меня был бронхит, я даже не говорила почти. Но тогда я так обрадовалась, что все равно решила поехать. У меня никакой надежды не было, что меня возьмут. Я захожу в студию, вижу Ариэль на экране, начинаю петь… чистейшим тембром, я не знаю, как, но у меня появились такие красивые краски в голосе, бронхит исчез. Такого я абсолютно не ожидала. Через неделю после этого меня позвали озвучить еще и текст. И еще через две недели меня утвердили. Я была тогда самая счастливая на свете. Мне вообще кажется, что Эсмеральда и Ариэль – это дар судьбы для меня.

В 2018 году актриса вновь озвучила любимую героиню Ариэль в мультфильме «Ральф против интернета». Фото: instagram Светланы Светиковой

«НАПИСАЛА АЛЬБОМ О СИЛЕ ДУХА И ПРИНЯТИИ СЕБЯ»

- Расскажи, чем ты занимаешься сейчас в музыкальном плане? Что-то готовишь? Какие у тебя планы на 2022 год?

- Сейчас я готовлюсь запускать сольный проект. Во время локдауна я поняла, что могу сама писать песни. До этого даже никогда не пробовала. А в пандемию, когда мы все застряли дома, у меня в гостях был мой друг музыкант. С ним за три-четыре месяца мы написали около 19 песен. Это стало самым важным открытием для меня за последнее время. Сейчас мы готовим релиз первой песни «Новая я». Но она никак не будет связана с тем, что я как-то изменилась. Это история о сильной женщине, которая умеет отпускать и обретает новую себя в этот момент.

- Ты говорила, что после «Фабрики» не сделала сольную карьеру, потому что не нашла свой стиль. Получается сейчас ты создаешь что-то по-настоящему свое?

- Конечно! Мне уже не интересно прогибаться, лавировать, чтобы меня понимали. Я просто буду отрываться в этом проекте и буду собой. Я очень открытый человек и буду транслировать свои мысли, эмоции и чувства в новых треках. У меня множество мечт в плане музыки, которые нужно просто бегом реализовывать, пока на это есть силы и энергия. Сейчас мне нужно включиться в этот проект полностью и создать качественное большое шоу, где будет много хореографии и драматургии.

Светлана Светикова признается, что сцена для нее – это то место, где она может быть собой. Фото: instagram Светланы Светиковой

- То есть планируется не только выпустить новый альбом, но и создать полноценное шоу?

- Да. Я в принципе когда пишу музыку, сразу вижу шоу. Всегда!

- Расскажи поподробнее, в каком стиле будут твои треки? О чем они будут?

- На самом деле, песен о любви не очень много. Они отражают мой пережитый опыт. Но в основном треки говорят о внутренней силе и принятия себя. Очень много песен о людях, об обществе, о тех вещах, которые нам не дают быть свободными, о желании быть свободными. А стилистически есть композиции в стиле поп-рок, трип-хоп, поп и инди-рок. Близкие, которые слышали этот альбом, говорят, что все треки объединяет энергия. Для меня это очень важно.

Актриса с удовольствием принимает участие в самых раных проектах. Это и «Фабрика звезд», и «Форт Боярд», и «Последний герой», и «Один в один»… Фото: instagram Светланы Светиковой

О СЛОЖНОСТЯХ НА ШОУ «ОДИН В ОДИН»

- Кроме актерской и музыкальной карьеры, ты постоянно принимаешь участие в различных проектах в качестве ведущей, и в качестве участницы. Как на все это хватает времени, рвения?

- Это же творчество. Оно вдохновляет. Это состояние, когда ты постоянно находишься в каком-то импульсе. Это и дает тебе энергию.

- А не страшно постоянно пробовать что-то новое?

- Нет. Я вообще очень люблю экстрим. Я окончила школу экстремального вождения, прыгала с 15-метровой скалы без страховки. Чего я только ни делала… Сейчас мне этого не хватает чуть-чуть, потому что я стала мамочкой, у меня теперь инстинкт самосохранения. Мне, честно говоря, это не нравится. Мне хочется немножечко очнуться. Играть на сцене – это тоже адреналин. Даже в нашем шоу за два часа я умираю три раза (смеется). Но без адреналина жить я не могу. Например, когда мы сидели во время пандемии дома, у меня адреналин перестал вырабатываться. В результате у меня начались панические атаки. Потому что паническая атака – это выброс адреналина.

Артистка дважды принимала участие в проекте «Один в один». Светлана в образе Одри Хепберн. Фото: из архива Светланы Светиковой

- Ты говорила, что проект «Один в один» стал самым тяжелым для тебя. Почему?

- Во-первых, трудности заключались в том, что мне нужно было просто уничтожить мой тембр, мою пластику. Это касается вживания в образы и некоторого перевоплощения в персонажи. И это невозможно, особенно тембр. Движения и жесты я еще как-то могла повторить. Но, когда я делала мужские образы, мешала та же самая женственность. Представьте только, насколько динамичная смена персонажей, которых я играла, и все они разные! Это очень профессионально сложный формат для любого, но мне нравилось. Во-вторых, я до этого проекта давненько не встречалась так близко напрямую с шоу-бизнесом. Например, мы делали очень классные номера с Мигелем (известный российский хореограф, - Прим.Ред.). Он мой друг детства и знает мои возможности, поэтому мы делали настоящее шоу, увлеченно! А некоторые из моих коллег назвали меня любовницей Мигеля на фоне нашей плотной совместной работы.

Певица в образе Майкла Джексона. Фото: из архива Светланы Светиковой

- Они тебе в лицо это говорили?

- Нет, я, например, сидела в гримерке, а там картонные стены, и я это все слышала. Я очень не люблю ложь. Мне было очень обидно. Поэтому «Один в один» дался мне тяжело.

- Это правда, что у тебя с Мигелем был первый поцелуй?

- Да, (смущенно) был. Мы были влюблены друг в друга. Сейчас мы до сих пор сохраняем очень близкие дружеские отношения. Мы родные люди. Я очень его люблю и уважаю.

В номере Светланы Светиковой с образом Леди Гаги выступил и Мигель. Фото: из архива Светланы Светиковой

«МАТЕРИНСТВО ДЕЛАЕТ НАС СЕКСУАЛЬНЕЕ»

- Тебе сейчас 38 лет, а выглядишь ты на 28. Как тебе это удается? Можешь дать лайфхаки от Светланы Светиковой?

- Во-первых, не заморачиваться, а быть в первую очередь естественной. Любить себя такой, какая есть. Потому что девушки, которые сильно красятся, чтобы выглядеть лучше, всегда выглядят старше. Я перестала сильно краситься только после тридцати. Муж мне часто говорил, что все мужчины больше уважают и ценят естественную, элегантную женственность. Во-вторых, спорт и здоровый сон. В-третьих, важно оставаться сексуальной. Для женщины это и есть молодость. Сексуальность – это какая-то особенная энергия. Она есть и в музыке, в искусстве, в воздухе. И еще один важный момент – это генетика. По крайней мере, в моем случае она сыграла важную роль. У меня мама с папой до сих пор потрясающе выглядят. Они очень красивые.

Светлана с мужем Алексеем Полищуком и сыновьями Миланом и Кристианом. Фото: из архива Светланы Светиковой

- Читала, что ты считаешь, что женщина сексуальнее всего, когда она стала мамой…

- Конечно! До появления детей, я себя даже не воспринимала, ни внешне, ни внутренне, никак. Детки – это мой дар, это мой воздух. Я бы никогда не променяла моих малышей ни на одно шоу. (Смахивая слезы со щеки). Это два самых прекрасных человечка. Я уверена, что материнство делает нас сексуальнее, оно дает столько энергии, настоящей, женской, природной. Это какая-то высшая степень сексуальности.