Следствие подтвердило подлинность «екатеринбуржских останков» Романовых

Все опровергающие доказательства этого факта были безосновательны. Фото: Музей Монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев

Изучив найденные в Екатеринбурге останки, следствие подтвердило факт, что семья Романовых была расстреляна в одно время, в доме Ипатьева. По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майора юстиции Марины Молодцовой все опровергающие доказательства этого факта были беспочвенны.

- Есть мнение некоторых исследователей, что в такой маленькой комнате не могли бы поместиться 11 человек, которых расстреливали, и плюс к этому расстрельная команда. Но по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица, и каким образом были расставлены члены расстрельной команды, - рассказала следователь в фильме «Дело Романовых. Следствием установлено».

Режиссёр Александр Архипов и руководитель Александр Звягинцев в своей работе детально показали события того рокового дня. По официальной версии в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли Николая II и его семью. Также среди погибших в ту ночь числятся слуги – повар Харитонов, комнатная девушка Демидова, камердинер Трупп и доктор Боткин.

Напомним, что в 2014 году место на Старой Коптяковской дороге (Поросенков Лог в 7 километрах от Екатеринбурга – прим. ред.), где были обнаружены останки членов Царской семьи, признали объектом культурного наследия.