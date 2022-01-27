Уральская Барби показала шикарные формы во время отдыха на Мальдивах

Подписчики пока не отреагировали на горячее видео с красоткой. Фото: instagram-аккаунт Анны Даниловой.

Блогерша Анна Данилова, больше известная в Екатеринбурге как уральская «Барби» решила вспомнить свой роскошный отдых на Мальдивах. Видео с отпуска, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте Annushka_da, появилось два дня назад. На нем обольстительница Данилова сидит на бортике бассейна и демонстрирует идеальную фигуру и очень пышный бюст.

- Однажды, я решила, что лично для себя я буду точно особенной и создам тело моей мечты! - пишет Данилова.

На Мальдивы светская львица и амбассадор бренда Black star на Урале Данилова ехала, чтобы отдохнуть в серф-лагере. Фото: instagram-аккаунт Анны Даниловой.

Подписчики пока не отреагировали на горячее видео с красоткой в черном купальнике. Хотя видеоролик набрал уже больше 2 000 просмотров и более 200 лайков. А вот комментариев красавице не пишут. В посте Анна Данилова призывает подписчиков следить за своим питанием и справляться с пищевой зависимостью.

Обольстительница Данилова демонстрирует идеальную фигуру и очень пышный бюст. Фото: instagram-аккаунт Анны Даниловой.

На Мальдивы светская львица и амбассадор бренда Black Star на Урале Данилова ездила еще в прошлом году, чтобы отдохнуть в серф-лагере. Свой отдых она проводила в окружении звездных коллег, в том числе и известного рэп-исполнителяи Тимати. Но, по мнению Даниловой, райский отдых обернулся для нее стрессом и перееданием.

- Я заедала стрессы и была самым рассеянным человеком. Не в состоянии прописать 5 шагов к обычной цели. Под конец отпуска я бросила составлять планы и сосредоточилась вся на еде, - писала в своем Instagram Данилова.

На Мальдивах Анна Данилова отдыхала осенью прошлого года. Фото: instagram-аккаунт Анны Даниловой.

Ранее стройняшка Анна Данилова смогла похудеть на 27 килограммов. Своими секретами стройности она называет нетрадиционную медицину, осознанное голодание и отсутствие вредных привычек. Также девушка занимается спортом и посещает фитнес-зал. Кроме того, она регулярно посещает косметологов.

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