Больше 120 сантиметров: обладательницей самой длинной косы стала юная жительница Екатеринбурга

Фото: предоставлено родителями Марии

В Екатеринбурге появилась маленькая Рапунцель, восьмилетняя Мария Дворникова попала в реестр рекордов России как обладательница самой длинной косы в своей возрастной категории: в свои годы длина ее волос составляет 125 сантиметров при собственном росте в 130 сантиметров.

- Мария у нас достаточно необычный ребенок, она родилась уже с волосами, а ближе к годику у нее уже было своеобразное каре, густые волосы были у ее прабабушки, возможно, так генетика сыграла, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама юной рекордсменки по имени Елена.

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По словам женщины, для ее дочки ориентиром был именно персонаж из известного мультфильма «Рапунцель», девочка мечтала о таких же длинных косах. Жить с такой копной достаточно непросто, мама постоянно помогает ухаживать за волосами: вместе они моют их, расчесывают и заплетают, потому что справиться одной школьнице почти невозможно.

- Бывали как-то моменты, когда дочка просила отрезать волосы, так как уставала от них, но сейчас честно говорит, что пожалела бы, если бы лишилась их, - продолжает свой рассказ мама.

Фото: предоставлено родителями Марии

Девочка спокойно реагирует на взгляды окружающих, при этом отмечает, что одноклассники за косички не дергают.

- Вспоминается случай, когда мы ездили на море, тогда у нее волосы были распущены, и было заметно, насколько они длинные, к Маше подходили, просили фото, а кто-то даже предлагал мороженое, было забавно, - делится Елена.

Мама юной Рапунцель рассказала, что про регистрацию рекорда узнала абсолютно случайно, соберется ли школьница отращивать дальше свои волосы, пока неизвестно.