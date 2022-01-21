В Артемовском пункт вакцинации от коронавируса откроют прямо в храме

Провести вакцинацию в храме предложили сотрудники Артемовской больницы. Фото: Артемовская центральная районная больница, artcrb.ru

Пункты вакцинации в торговых центрах на Среднем Урале уже стали делом привычным. Каждый день те, кто не хотят идти в поликлинику, могут привиться в них от коронавируса. Но теперь список таких мобильных пунктов пополнится еще и религиозными учреждениями.

Так, в это воскресенье, 23 января, в Артемовском будут ставить вакцину от COVID-19 в Храме во имя святого пророка Божия Илии. Прививать прихожан придут медики из Артемовской центральной районной больницы.

- С такой инициативой к нам обратился главный врач больницы, - рассказывает «Комсомолке» отец Николай (Николай Трушников), настоятель Храма. - Мы выделили небольшой кабинет в бухгалтерии для вакцинации. Во время служб было объявлено прихожанам, что желающие смогут привиться. Пока изъявили желание около десяти человек.

Среди первых, кто привьется, будут настоятель с супругой. У них пришла пора ревакцинации. Фото: prorokilia.cerkov.ru

Священнослужители отмечают, что сейчас речь идет о разовой акции, а не о регулярной работе пункта вакцинации. Среди тех, кто привьется, будут и настоятель с супругой.

- Мы планируем пройти ревакцинацию. Время пришло. Тут удобно - чтобы в больницу не ходить, - объясняет отец Николай.

В центральной районной больнице Артемовского отмечают, что на вакцинацию прихожане должны записаться по телефону. При себе у них должен быть паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Подобные акции медики планируют проводить и в других храмах Артемовского.

- Мы работаем чтобы привлечь к вакцинации максимальное количество граждан разных социальных групп, - рассказал Булат Валиуллин, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Артемовской ЦРБ. - Мы обратились с письмом в Алапаевскую епархию. Получили официальное благословение. 30 января планируем уже в поселке Буланаш в храме провести вакцинацию.