Дело расследуется в отношении бывшего директора предприятия. Фото: скрин с видеообращения

Красноуфимские рабочие сельскохозяйственного предприятия ООО «Лотас» объявили голодовку. По словам тружеников, они уже год не получают зарплату из-за прошедших рейдов из Екатеринбурга.

Они предполагают, что виной этому послужила смена директора завода. Рабочие также в своем письме рассказали, что уже обращались в Следственный комитет, в прокуратуру и к губернатору, но это не дало никаких результатов.

- Мы уже на себе ощущаем все негативные последствия: роботы нет, денег нет, люди начинают уезжать на заработки в другие области, - пишут участники забастовки.

Труженики сельскохозяйственного предприятия ООО «Лотос» обратились к Президенту России, Председателю Следственного комитета РФ и Генеральному прокурору Краснову, заявив, что забастовка — это только начало.

Осведомленный источник «КП» рассказал, что экс-руководитель Владимир Айметов до сих пор не передал рабочую технику и документы новому владельцу Гиязу Юсубову. По факту ООО «Лотос» не функционирует, а значит теоретически рабочие не выполняли свои обязанности.

Следственный комитет заявил, что ситуация взята под контроль и рассматривается в рамках статей «Присвоение или растрата» и «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц».

- Дело расследуется в отношении бывшего директора предприятия, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - заявили в СКР по Свердловской области.

Напомним, что Владимир Айметов, за которого заступаются участники забастовки, выдавал вместо денег рабочим товарные карточки «урожайки» на сельскохозяйственном предприятия ООО «Урал».