На Урале сотрудники сельскохозяйственного предприятия получают зарплату товарными карточками

Карточки вместо денег сотрудники предприятия получают второй месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимском районе Свердловской области сотрудники сельскохозяйственного предприятия ООО «Урал» вместо денег получают зарплату товарными карточками «урожайками». Действуют они только в нескольких магазинах села Русская Тавра. В них на карточки сотрудники предприятия могут купить необходимые товары первой необходимости.

Карточки, которые прозвали «урожайками» работники ООО «Урал» получают вместо денег уже второй месяц. Прокуратура по данному факту организовала проверку.

- Согласно статьи 131 Трудового кодекса Российской Федерации, выплата заработной платы производится в рублях. Выплата заработной платы в купонах, в бонах, в форме долговых обязательствах, расписок не допускается, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Специалисты прокуратуры дадут оценку соблюдению трудовых прав работников на сельскохозяйственном предприятии. Кроме того, будут проверены факты возможного преднамеренного банкротства ООО «Тавра».

- По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление трудовых прав работников, - добавили в надзорном ведомстве.