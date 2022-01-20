Девушка уже прошла первый курс реабилитации и смогла приехать на несколько дней к своим детям. Фото: Фонд святой Екатерины

Три месяца назад молодая мама троих детей, Марина Киселева, попала в автомобильную аварию. Машина врезалась в дерево, девушка получила перелом шейных позвонков и тяжелую травму спинного мозга. Многодетная мама из Арамиля впала в кому, а ее тело практически полностью было парализовано.

Девушка проходила восстановление в клинике доктора Волковой. Фото: Фонд святой Екатерины

На восстановление у матери-одиночки денег не было. Тогда ей на помощь пришел миллиардер и председатель Совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Он оплатил реабилитацию для Марины.

В клинике доктора Волковой с девушкой работала целая бригада специалистов в разных областях. Ей разрабатывали мелкую моторику рук, занимались дыхательной гимнастикой, помогали бороться с депрессивным состоянием и заново учили ходить.

Фото: Фонд святой Екатерины

- Марина смогла не только встать на ноги, но и ходить, - рассказали в Фонде святой Екатерины.

Сама девушка поделилась, что до последнего не верила, что у нее получиться восстановиться после аварии.

Марина до последнего не верила, что она вновь сможет ходить. Фото: Фонд святой Екатерины

- Постоянно были мысли, что это навсегда. Когда я попала на реабилитацию и мной начали заниматься, появилась надежда, что я начну ходить. Изначально я даже не могла сидеть, но со временем я добилась успеха. Через три недели я уже начала ходить с ходунками, потом — с поддержкой, потом сама, - делится Марина.

Первый этап восстановления уже закончен. Благодаря этому Марина смогла вернуться к детям на своих ногах, без коляски и провести с ними несколько дней. По словам молодой мамы, именно дети стали для нее главной мотивацией, чтобы поскорее восстановиться.

Специалисты клиники помогали девушке разрабатывать мелкую моторику рук. Фото: Фонд святой Екатерины

- Когда я очнулась после комы, ко мне пришла дочка — тогда я первый раз улыбнулась. Когда я приехала домой, и они увидели меня, они заревели. Последний раз дети меня видели, я была в таком состоянии, у меня еще трахеостома стояла, а тут я сама шла к ним, - делится эмоциями Марина.

Теперь девушке предстоит пройти еще два месяца реабилитации в медицинском центре доктора Волковой. А потом она, наконец, сможет вернуться к нормальной жизни.

Фото: Фонд святой Екатерины

- Марина не могла ходить, не могла повернуться сама. Но динамика у нее очень быстрая. Мы рады очень за нее. Впереди у нее еще изменение темпа ходьбы, пробовать прыжковые упражнения и увеличение толерантности к ходьбе. Если сравнить со здоровым человеком, который должен проходить порядка 10 000 — 15 000 шагов в день, то мы стараемся подобраться к этому показателю, - рассказал инструктор — методист ЛФК Александр Козлов.

Марина ежедневно делает над собой большие усилия. Фото: Фонд святой Екатерины

Сейчас Марина продолжает восстановление и ежедневно делает над собой большие усилия. Каждое утро она проходит километр на специальной дорожке, затем семь часов тренируется со специалистами и восстанавливает моторику рук.

- Нас очень тронула история Марины, и председателем совета Фонда святой Екатерины Игорем Алексеевичем Алтушкиным было принято решение помочь с реабилитацией Марины. Очень рады тому, что благодаря реабилитации Марина встала на ноги и очень скоро вернется домой к детям, - поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

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