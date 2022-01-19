Сотрудник уральской колонии сделал протез для друга и попал на стажировку в «Сколково»

Новое увлечение Алексея нашло вскоре и практическое применение в жизни. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Алексей Медведев в прошлом году увлекся 3D моделированием, его успехи уже заинтересовали столичных ученых. Парень из уральской глубинки научился делать бионический протез пальцев и не собирается останавливаться на одном изобретении.

25-летний Алексей родом из небольшого поселка Пышма, он уже три года работает инструктором-кинологом в исправительной колонии № 52. Но в будущем планирует делать протезы для людей с ограниченными возможностями здоровья и улучшать тем самым их жизнь.

- Все началось с покупки 3D-принтера. Приобрел я его год назад где-то за 30 тысяч рублей. И с помощью специальной программы стал моделировать разные детали, - рассказал «КП-Екатеринбург» Алексей Медведев.

Ученые московского иннополиса заинтересовались разработкой. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Новое увлечение Алексея нашло вскоре и практическое применение в жизни. В его окружении есть друг, который на работе лишился трех пальцев правой руки. После травмы его жизньсильно усложнилась. Молодой изобретатель Алексей Медведев сделал за пару недель на 3D-принтере протез для руки своего приятеля.

- Протез я спроектировал в специальной программе. Затем, напечатал его. Состоит он из четырех деталей. А в данный момент, он находится в доработке, потому что должен быть максимально удобным для ношения. Действует за счет натяжения троса, имитирует хват. Протез помогает брать в руку небольшие предметы и управлять автомобилем, - говорит изобретатель.

Протез нуждается в доработке, чтобы его было максимально комфортно носить. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек в настоящий момент учится на заочном отделении в Шадринском педагогическом университете на специалиста, работающего с детьми, которые имеют отклонения в развитии. А еще, Алексей в ноябре прошлого года подал заявку на всероссийский студенческий конкурс «Твой ход». После этого, в рамках мероприятия студент представил свой проект в Москве.

- Разработку оценил один из резидентов инновационного центра «Сколково» — компания, которая занимается разработкой бионических протезов. После конкурса, Алексей Медведев был приглашен на стажировку, - рассказывают в областной пресс-службе ГУФСИН.

Как рассказал сам Алексей, он намерен отправиться в «Сколково» уже в этом году. Молодой человек приедет в иннополис на стажировку и разработку новых проектов летом. Алексей пока не раскрывает свои задумки и что именно он будет делать в столице, но признается, что в его копилке идей уже есть несколько интересных проектов.

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