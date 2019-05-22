2019-05-23T14:56:58+03:00
Общество

Школьник из Екатеринбурга изобрел устройство, заменяющее сурдопереводчика для немых

Оно надевается на руку и озвучивает язык жестов
Данил СВЕЧКОВ
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Пока что это изобретение в магазинах не найти. Юный ученый его еще дорабатывает. Фото: www.baltkonkurs.ruПока что это изобретение в магазинах не найти. Юный ученый его еще дорабатывает. Фото: www.baltkonkurs.ru
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До чего прогресс дошел. Раньше немой человек мог пообщаться через язык жестов лишь с тем, кто этот самый язык жестов знает. Сейчас же при помощи небольшого устройства на запястье, он может донести свою мысль до любого.

Устройство это изобрел уральский десятиклассник Даниил Казанцев. Причем новинку уже оценили даже на международном уровне – на днях школьник вернулся из США, где представил свою разработку на всемирной ярмарке научных достижений школьников Intel ISEF, где стал лауреатом в секции системного программирования.

– Это пока что прототип, – говорит школьник. – Все мы регулярно видим людей с ограниченными возможностями, которые вынуждены говорить с помощью языка жестов. И однажды я просто подумал, что в XXI веке между людьми уже не должно быть недосказанности и стал разрабатывать это устройство.

Прибор надевается на запястье и отслеживает работу мышц. Благодаря этому движения пальцев, складывающихся в определенный жест, переводится в текст, который затем озвучивается специальным приложением на смартфоне.

– Я год работал над прототипом. Тестировал его во Всероссийском обществе глухих, – делится юный изобретатель. – В настройках можно выбрать, каким голосом он будет озвучивать текст – мужским или женским. В США на конкурсе мое изобретение оценили положительно. Выражали надежду на скорое начало производства.

Правда, когда именно устройство можно будет найти в магазине, пока сказать сложно. Во-первых, оно еще дорабатывается. Во-вторых, прямых предложений от производителей юноше пока не поступало.

– Если же говорить о себестоимости этого устройства, то тут сложно назвать точную сумму. Это ведь прототип, – говорит школьник. – Но в общем, около 20 тысяч рублей оно стоит в полном комплекте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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