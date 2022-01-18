Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 6:32

Семья военных хочет снять квартиру: екатеринбуржец рассказал о ловком способе мошенничества

За несколько минут мужчина лишился денег и стал должником по кредиту
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Пострадавший даже не знал, что аферисты могут оформить кредит через его личный кабинет.

Пострадавший даже не знал, что аферисты могут оформить кредит через его личный кабинет.

Фото: Анастасия Осипова

Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников в надежде сдать новым арендаторам двухкомнатную квартиру в центре города. В середине ноября прежние жильцы съехали, и хозяин сразу выставил объявление.

Не прошло и суток, как поступил звонок. Мужчина представился военнослужащим из Калининграда, которого «переводят по службе на Урал». Пострадавший рассказал «КП»-Екатеринбург, почему повелся на уловку аферистов.

- Квартира у меня в районе «Зеленой рощи», там хороший ремонт. Мужчина представился военным, и что жена у него тоже в армии служит. Сказал, что им очень понравилась квартира, и они хотят ее забронировать за собой. Я сразу обрадовался, голос у него был добрый, общался вежливо. Потом начал объяснять, что готов оплатить сразу за два месяца. Но деньги должны поступить со счета воинской части. Говорит: «А у вас банкомат поблизости есть?». Сказал, что нужно карточку вставить в банкомат и продиктовать код, - рассказывает пожелавший сохранить анонимность екатеринбуржец.

Хозяин квартиры быстро доехал до банкомата «Тинькофф» и сделал все по «инструкции». За несколько минут ему на телефон от банка пришли два кода, которые он продиктовал собеседнику.

- Я еще стал удивляться, что код приходит от банка, а не с чужого номера. Они прислали мне на счет дважды по 20 тысяч рублей. Но попросили перечислить все на киви-кошелек. Потом обещали эту же сумму вернуть. Я все сделал. Потом еще раз 20 тысяч пришли. И я только в этот момент стал понимать, что это ерунда какая-то. Отключился, но тут начался цирк. Они обрушили на мой номер автодозвон, я даже в банк позвонить не мог. Затем увидел в личном кабинете, что на меня оформлен кредит на 77 тысяч и еще заявки на два кредита по 350 тысяч каждый. Они мне мои же деньги присылали. В общей сложности я им 37 отдал, а теперь 40 банку должен. Я даже не знал, что так легко можно оформить кредит. Я обратился с претензией к банку, объяснил ситуацию. Мне его отменять не хотят, видимо, будем судиться, - добавил потерпевший.

Екатеринбуржец написал заявление в полицию. Его приняли, но заявили, что подобных случаев несколько тысяч.

Полиция Екатеринбурга настоятельно рекомендует не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию.

- Не сообщайте никому PIN-код и CVV-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее, - напоминают в УМВД.

Похожая ситуация произошла прошлой весной с московским бизнесменом Дмитрием Сухановым. За одно утро предприниматель потерял почти миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звонят с незнакомых номеров и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества. Эксперт объяснил, как защититься от телефонного спама (подробнее)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ