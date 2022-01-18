Пострадавший даже не знал, что аферисты могут оформить кредит через его личный кабинет. Фото: Анастасия Осипова

Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников в надежде сдать новым арендаторам двухкомнатную квартиру в центре города. В середине ноября прежние жильцы съехали, и хозяин сразу выставил объявление.

Не прошло и суток, как поступил звонок. Мужчина представился военнослужащим из Калининграда, которого «переводят по службе на Урал». Пострадавший рассказал «КП»-Екатеринбург, почему повелся на уловку аферистов.

- Квартира у меня в районе «Зеленой рощи», там хороший ремонт. Мужчина представился военным, и что жена у него тоже в армии служит. Сказал, что им очень понравилась квартира, и они хотят ее забронировать за собой. Я сразу обрадовался, голос у него был добрый, общался вежливо. Потом начал объяснять, что готов оплатить сразу за два месяца. Но деньги должны поступить со счета воинской части. Говорит: «А у вас банкомат поблизости есть?». Сказал, что нужно карточку вставить в банкомат и продиктовать код, - рассказывает пожелавший сохранить анонимность екатеринбуржец.

Хозяин квартиры быстро доехал до банкомата «Тинькофф» и сделал все по «инструкции». За несколько минут ему на телефон от банка пришли два кода, которые он продиктовал собеседнику.

- Я еще стал удивляться, что код приходит от банка, а не с чужого номера. Они прислали мне на счет дважды по 20 тысяч рублей. Но попросили перечислить все на киви-кошелек. Потом обещали эту же сумму вернуть. Я все сделал. Потом еще раз 20 тысяч пришли. И я только в этот момент стал понимать, что это ерунда какая-то. Отключился, но тут начался цирк. Они обрушили на мой номер автодозвон, я даже в банк позвонить не мог. Затем увидел в личном кабинете, что на меня оформлен кредит на 77 тысяч и еще заявки на два кредита по 350 тысяч каждый. Они мне мои же деньги присылали. В общей сложности я им 37 отдал, а теперь 40 банку должен. Я даже не знал, что так легко можно оформить кредит. Я обратился с претензией к банку, объяснил ситуацию. Мне его отменять не хотят, видимо, будем судиться, - добавил потерпевший.

Екатеринбуржец написал заявление в полицию. Его приняли, но заявили, что подобных случаев несколько тысяч.

Полиция Екатеринбурга настоятельно рекомендует не сообщать незнакомым людям реквизиты имеющихся банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, PIN-коды и иную конфиденциальную информацию.

- Не сообщайте никому PIN-код и CVV-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой. Если вы потеряли карту или имеются основания полагать, что третьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее, - напоминают в УМВД.

Похожая ситуация произошла прошлой весной с московским бизнесменом Дмитрием Сухановым. За одно утро предприниматель потерял почти миллион рублей.

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