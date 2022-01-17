«Вы гниды, фашисты, сволочи»: как депутат из глубинки за один вечер поссорился со всем городом из-за горки

Фото: страница Максима Демашина во «ВКонтакте»

Так бывает в жизни депутата - ты хотел сделать лучше, но получилось как всегда. Вот и народный избранник из городской думы Артемовского Свердловской области Максим Демашин за один вечер стал главной «звездой». Все началось с того, что в местном паблике были опубликованы жалобы на небезопасную горку во дворе дома на улице Лесной. Якобы, в новогодние каникулы там даже сломал руку мальчик. Горку построил сам депутат, на это у него ушло четыре дня.

Безобидный пост стал отправной точкой для битвы в комментариях. Слуге народа нужно отдать должное - он отвечал на претензии жителей с раннего вечера 14 января до утра. Вот только в выражениях Демашин не стеснялся, чем лишь усугублял свое положение.

Вот самые жесткие высказывания, которые до сих пор находятся в общем доступе.

«Мне вообще непонятно, каких некоторые растят слизняков. Вот один мальчик на Кировке ходит. Мама ему волосы отращивает, как у девочки. Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура»

«Нападать на горки - это они у нас могут чиновники и различные стукачи. А вот про разрушенные здания, ветхие и аварийные дома, тротуары и дороги, они забывают. Да подавитесь уже этой горкой, сносите! Их задавила жаба, что Демашин бесплатно сделал лучше, чем они платно»

«Заботливые родители, которые даже у своих детей забирают развлечения, лишь бы досадить неугодному депутату, вряд ли могут называться родителями. Достоверно известно, что несколько детей двух стукачей на горку провели все каникулы именно на этой горке. Об этом рассказали мне несколько человек из домов напротив горки, что именно дети стукачей первые катались и визжали. Но папка с мамкой по попе надавали: "Это же горка Демашина!". Теперь все катаются и дальше, а дети стукачей уже не подходят. Пока от действий стукачей страдают только сами детей стукачей и их личный авторитет, от которого и так ничего не осталось. Я хоть депутат , но скажу прямо: их везде называют чертями. Оправданно ли? Раньше бы с ними вообще иначе поступили, но времена другие пошли»

«А заливал горку как? У меня шланги не хватало на трассу в 30 м. Таскал по 15- 20 метров контейнеры по 23 литра (2, 5 ведра). Таких за несколько дней руками своими натаскал больше 50 штук. Больше тонны воды руками. Мокрый весь по пояс. Не знаю, как я не заболел еще. В первом часу ночи 30 декабря ко мне приехал школьный товарищ Игорь Поперечный. Привез мне бутылку коньяка согреться. А вы в ЕДДС жалуетесь , гниды, фашисты, cволочи, упыри, мрази, нелюди»

«Вывод здесь такой: стукачи и районные вредители, которые ничем не брезгуют и даже вредительством в новогодние праздники, что направлено против детей и инициативных жителей Артемовского, провалили свою операцию по стукачеству и пришлось придумывать истории про сломанные руки»

«Уважаемые читающие этот пост про якобы сломанную руку на детской горке депутата Демашина, еще раз обращаюсь к вам. На Лесной ребенок не ломал руки или ноги на горке, это все банальный вброс. Это пост направлен против детей и детских праздников. Другие читающие депутаты и просто инициативные не будут никогда после такого ничего строить. Никогда и никто не захочет брать ответственность. Вы думаете, я захочу на следующий год? 100 раз подумаю»

Согласно решению городской думы Артемовского, 17 января Максим Демашина назначили председателем постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. На момент публикации связаться с депутатом не удалось.