Уральский депутат назвал мальчика с длинными волосами слизняком

Помимо этого, депутат предложил родителям ребенка со сломанной рукой травмировать ему вторую руку. Фото: страница Максима Демашина «ВКонтакте»

Депутат городской думы Артемовского Максим Демашин назвал ребенка с длинными волосами слизняком. Об этом он написал под постом в паблике «Артемовский подслушано» «ВКонтакте».

Депутат оставил комментарий под постом, в котором говорилось, что по неподтвержденной информации на горке, построенной Демашином, ребенок сломал руку. Также там отмечалось, что организация «Жилкомстрой» теперь якобы проверит горку на соблюдение требований безопасности.

- Мне вообще непонятно, каких некоторые растят слизняков. Вот один мальчик на Кировке ходит. Мама ему волосы отращивает, как у девочки. Девочку хотела, вот и растит девочку, так как дура, - написал под постом про горку депутат.

Также Демашин отметил, что жалобы на его горку поступали. Однако он заявил, что никто на ней руки не ломал, и его оклеветали «стукачи с замаранной попой».

- Если действительно ребенок руку сломал на моей горке по улице Лесная, а родители хотят поиметь денег, то пусть сводят его еще раз и сломают вторую, ведь за две горки присудят больше, - написал депутат.

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