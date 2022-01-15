«Было похоже на прикол»: В Екатеринбурге 14-летний школьник открывает свой ресторан с бургерами

Святослав уговорил папу открыть бургерную. Фото: предоставил Алексей Бельский.

В Екатеринбурге появился, пожалуй, самый юный гастромаркетолог и амбассадор бургерной. Святославу Бельскому всего 14 лет, а он уже проявляет задатки юного бизнесмена. Подросток вместе с мамой-инвестором Мариной покупает акции и вкладывает деньги в биткоины. Два года назад он со своим старшим братом готовил и продавал лимонады. А теперь Святослав всерьез увлекся ресторанным бизнесом и даже уговорил папу открыть бургерную.

ПОТРАТИЛИ 3 МИЛЛИОНА - Осенью мы с сыном поехали на термальные источники в Тюмень. И по дороге зашли пообедать в Tesla Burger. Сыну понравилось, да и мне, как человеку с диабетом, их блюда подошли. Ели эти бургеры три дня подряд, правда, без булки. А потом Святослав подошел к директору, поинтересовался про франшизу и предложил мне открыть такую же бургерную в Екатеринбурге, - рассказывает папа мальчика Алексей Бельский.

Святослав приготовит гостям сырные шарики и палочки, картошку-фри, наггетсы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Бельский далек от ресторанной индустрии. Сам он работает генеральным директором в инжиниринговой компании. В свое время он сам ее открыл и знает, как начинать бизнес с нуля. Поэтому идею сына хоть и амбициозную, но поддержал. Осенью 2021 года отец и сын купили франшизу Tesla burger за 400 000 рублей. После этого Алексей отправил Святослава на недельную стажировку в бургерную в Тюмени.

-Изначально это было похоже на прикол или наказание, - улыбается Святослав. – А потом, мне понравилось там работать. Я начал бургеры самостоятельно собирать и на фритюре стоял. Было очень даже интересно. Это была моя первая двухдневная стажировка. Потом через некоторое время вместе с папой мы прошли еще одну. Вторая стажировка длилась пять дней.

. Осенью 2021 года отец и сын купили франшизу Tesla burger за 400 000 рублей. Фото: предоставил Алексей Бельский.

Кроме того, за несколько месяцев Святослав вместе с папой нашли подходящее помещение под будущий бизнес в Екатеринбурге. Представители компании познакомили Святослава и его отца с кухней, поставкой продуктов, работой с кассой и управлением. Весь бизнес-проект обошелся Алексею Бельскому в 3 миллиона рублей.

- Если же все делать с «нуля», то нужно как минимум шесть миллионов, - уточняет папа юного бизнесмена. - Нам повезло, что в помещении в Екатеринбурге уже есть оборудование, которое нам продадут по сниженной стоимости. Святослав боится подвести меня. Он хочет оправдать мое доверие и вложенные деньги. Во время стажировки он сильно нервничал. Хотя, у него отлично получается готовить.

Пару лет назад Святослав со своим старшим братом готовил и продавал лимонады. Фото: предоставил Алексей Бельский.

БИЗНЕС ПЕРЕОФОРМЯТ В 18

Откроется новое заведение только через месяц в здании на ул. Вайнера, 9а. Уже заключен договор аренды помещения, подобрана команда сотрудников. Естественно, на данном этапе бургерная по документам будет принадлежать Алексею Бельскому. Но, по словам мужчины, как только сын станет совершеннолетним, бизнес переоформят на него. А пока, подросток будет занимать должность помощника управляющего, SMM-менеджера и «амбассадора Tesla burger». Да и на кухне Святослав тоже похозяйничает.

- Я буду вести соцсети. На выходных планирую приходить сюда. Хочу работать здесь, как можно больше. Наверное, даже на кассе буду стоять. На кухне тоже буду готовить. Буду делать гостям сырные шарики и палочки, картошку-фри, наггетсы, - с восторгом рассказывает молодой бизнесмен.

Откроется новая бургерная уже в феврале. а сам Святослав будет помощником управляющего. Фото: предоставил Алексей Бельский. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток признается, что обучение далось ему нелегко. Да и делать свой бизнес на практике оказалось сложнее, чем он представлял. Теперь Святослав хочет разобраться с налогами и документами.

- Меня на первой стажировке не сильно погружали в курс дела. А на второй, когда я смотрел как все нужно чистить, закрывать смену и прочее… С таким большим количеством знаний было очень тяжело, - признается Святослав. – Но забросить это дело желания не появилось. Мне нужно научиться вести финансовые учеты, работать с налоговой. Я вообще не представляю, как это делается. Моя основная задача сейчас – учиться.

НЕ ПРИВЫК ХВАСТАТЬСЯ Святослав уверенно ходит по новому помещению и с удовольствием проводит экскурсии. На что потратит свой первый заработок, парень пока не знает. Зато Святослав мечтает о том, что екатеринбуржцы оценят его еду и будут приходить как можно чаще. Кстати, с вузом школьник еще не определился.

-Папа тоже хочет, чтобы я пошел в институт с определенными желаниями. Куда попало поступать, я конечно не буду. Мой брат учится в Ирландии на разработчика видеоигр. Меня пока такое не увлекает, - рассказывает Святослав.

Своим одноклассникам новой бургерной Святослав не хвастался. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своим одноклассникам новой бургерной Святослав не хвастался. Наоборот, когда про него активно начали писать городские СМИ, то парень даже засмущался. Он робко смотрит в экран планшета. И с удивлением рассказывает про нахлынувшую популярность.

- Восемнадцать раз про меня написали! Мои учителя и одноклассники спрашивают меня, что я там буду делать. И хотя мне пока не хочется делиться своими планами, я рассказал им, как буду работать, - улыбается Святослав. – Все, конечно, были удивлены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале рассказали, какие профессии появятся в Екатеринбурге после 2020 года. В будущем соискателям предложат управлять роботом-хирургом и создавать дома, которые сами будут готовить жильцам кофе. (Подробнее)