На Урале рассказали, какие профессии появятся в Екатеринбурге после 2020 года
В Екатеринбургского центре занятости во время профориентационных встреч со школьниками рассказали, какие профессии появятся в столице Урала уже после 2020 года. Ниже приводим список того, с помощью чего современные дети однажды начнут зарабатывать себе на квартиру и отпуск.
ОПЕРАТОР МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ
Вопрос о том, можно ли будет называть такого специалиста врачом, остается открытым, потому что в первую очередь он занимается все-таки программированием диагностических, лечебных и хирургических роботов.
ПРОЕКТИРОВЩИК ИНФРАСТРУКТУРЫ «УМНОГО ДОМА»
Без помощи этого специалиста в будущем ни одна дверь в доме не откроется, ни одна чашка кофе не сварится. Зарплату он будет получать за создание, установку и настройку системы управления домашним хозяйством. То есть от него зависит, будет ли исправно работать бытовая техника, сигнализация и коммуналка.
МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
Про то, что некоторые заведения реальным деньгам предпочитают биткоины, уже не первый год известно. Таких альтернативных валют сейчас немало, а в будущем их, возможно, будет еще больше. В связи с этим после 2020 года появится профессия «мультивалютный переводчик». Этот человек будет организовывать системы обмена традиционных валют и альтернативных.
А вот такие профессии, как копирайтер, таксист и журналист, однажды исчезнут. Тут уж ничего не поделаешь. Прогресс не остановить.
- Важными для человека, планирующего свое профессиональное будущее, становятся навыки формирования временной перспективы жизни, - рассказывает начальник отдела профессионального консультирования Екатеринбургского центра занятости Евгения Малых. - Поэтому на каждой встрече со школьниками мы учим их создавать «Карту времени» - это карта с прогнозом профессии: как будет меняться деятельность специалиста по конкретной профессии с течением времени.
ИСТОЧНИК KP.RU