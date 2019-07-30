2019-07-30T13:55:12+03:00
Общество

На Урале рассказали, какие профессии появятся в Екатеринбурге после 2020 года

В будущем соискателям предложат управлять роботом-хирургом и создавать дома, которые сами будут готовить жильцам кофе
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
В будущем станет чуть меньше ручного труда и чуть больше труда роботов.В будущем станет чуть меньше ручного труда и чуть больше труда роботов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбургского центре занятости во время профориентационных встреч со школьниками рассказали, какие профессии появятся в столице Урала уже после 2020 года. Ниже приводим список того, с помощью чего современные дети однажды начнут зарабатывать себе на квартиру и отпуск.

ОПЕРАТОР МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ

Вопрос о том, можно ли будет называть такого специалиста врачом, остается открытым, потому что в первую очередь он занимается все-таки программированием диагностических, лечебных и хирургических роботов.

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНФРАСТРУКТУРЫ «УМНОГО ДОМА»

Без помощи этого специалиста в будущем ни одна дверь в доме не откроется, ни одна чашка кофе не сварится. Зарплату он будет получать за создание, установку и настройку системы управления домашним хозяйством. То есть от него зависит, будет ли исправно работать бытовая техника, сигнализация и коммуналка.

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Про то, что некоторые заведения реальным деньгам предпочитают биткоины, уже не первый год известно. Таких альтернативных валют сейчас немало, а в будущем их, возможно, будет еще больше. В связи с этим после 2020 года появится профессия «мультивалютный переводчик». Этот человек будет организовывать системы обмена традиционных валют и альтернативных.

А вот такие профессии, как копирайтер, таксист и журналист, однажды исчезнут. Тут уж ничего не поделаешь. Прогресс не остановить.

- Важными для человека, планирующего свое профессиональное будущее, становятся навыки формирования временной перспективы жизни, - рассказывает начальник отдела профессионального консультирования Екатеринбургского центра занятости Евгения Малых. - Поэтому на каждой встрече со школьниками мы учим их создавать «Карту времени» - это карта с прогнозом профессии: как будет меняться деятельность специалиста по конкретной профессии с течением времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю клещи покусали 555 свердловчан
«Смотрели и выли в беспомощном ужасе»: на Урале пенсионер зарубил собаку на глазах у детей
В село под Каменском-Уральским за 23 миллиона провели газопровод
«Очень спешил»: В Кольцово поймали мужчину, решившего покататься на багажной ленте
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против мужчины, заключавшим фиктивные договоры с иностранцами
На Урале возбудили уголовное дело в отношении двух подростков, укравших автомобиль и две банки пива
Была в каске, но без страховки: жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы при падении с веревочного аттракциона
В Екатеринбурге УК через суд обязали убрать строительный забор с территории жилого дома
На Среднем Урале больше тысячи правонарушений совершено иностранцами
В Свердловской области работникам ЖКХ выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры
«Высаживают деревья и подрабатывают курьерами»: екатеринбургские власти планируют трудоустроить 5,5 тысяч подростков
Гонки на механических дрезинах пройдут на СвЖД в День железнодорожника
«В сапогах или на лодке пойдем выяснять»: Мост в Филькино, который уральцы строили самостоятельно, спустя две недели затопило
Почта России доставила свердловчанам полумиллиона посылок
Свердловский суд наказал рублем хозяйку агрессивных собак
«Чистое поражение»: Протоирей Всеволод Чаплин высказался по поводу строительства храма в Екатеринбурге
Многодетная семья погорельцев из Свердловской области осенью получит новый дом