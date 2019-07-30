На Урале рассказали, какие профессии появятся в Екатеринбурге после 2020 года

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-30T13:55:12+03:00

В будущем станет чуть меньше ручного труда и чуть больше труда роботов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В будущем соискателям предложат управлять роботом-хирургом и создавать дома, которые сами будут готовить жильцам кофе

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В Екатеринбургского центре занятости во время профориентационных встреч со школьниками рассказали, какие профессии появятся в столице Урала уже после 2020 года. Ниже приводим список того, с помощью чего современные дети однажды начнут зарабатывать себе на квартиру и отпуск.

ОПЕРАТОР МЕДИЦИНСКИХ РОБОТОВ

Вопрос о том, можно ли будет называть такого специалиста врачом, остается открытым, потому что в первую очередь он занимается все-таки программированием диагностических, лечебных и хирургических роботов.

ПРОЕКТИРОВЩИК ИНФРАСТРУКТУРЫ «УМНОГО ДОМА»

Без помощи этого специалиста в будущем ни одна дверь в доме не откроется, ни одна чашка кофе не сварится. Зарплату он будет получать за создание, установку и настройку системы управления домашним хозяйством. То есть от него зависит, будет ли исправно работать бытовая техника, сигнализация и коммуналка.

МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Про то, что некоторые заведения реальным деньгам предпочитают биткоины, уже не первый год известно. Таких альтернативных валют сейчас немало, а в будущем их, возможно, будет еще больше. В связи с этим после 2020 года появится профессия «мультивалютный переводчик». Этот человек будет организовывать системы обмена традиционных валют и альтернативных.

А вот такие профессии, как копирайтер, таксист и журналист, однажды исчезнут. Тут уж ничего не поделаешь. Прогресс не остановить.

- Важными для человека, планирующего свое профессиональное будущее, становятся навыки формирования временной перспективы жизни, - рассказывает начальник отдела профессионального консультирования Екатеринбургского центра занятости Евгения Малых. - Поэтому на каждой встрече со школьниками мы учим их создавать «Карту времени» - это карта с прогнозом профессии: как будет меняться деятельность специалиста по конкретной профессии с течением времени.

ИСТОЧНИК KP.RU