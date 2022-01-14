Мария попала под обстрел по пути с работы. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

Генеральное консульство России в Алма-Ате заявило о смерти 26-летней россиянки Марии Ким, которая погибла от рук экстремистов во время массовых беспорядков в Казахстане. Это произошло в городе Таразе на юге страны еще 6 января 2022. Марию убили, когда она шла с работы домой. Женщина работала менеджером в кафе.

В Генконсульстве уже направили запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

Между тем, родные и близкие Марии до сих пор не могут поверить в случившееся. Мария родилась и выросла в городе Тавда Свердловской области. После окончания 9 класса, в 2010 году переехала в Казахстан к отцу. На Урале у нее осталась мать и брат Сергей.

- Маша пришла устраиваться на работу в наше кафе «Дискавери» полтора или два года назад. Мы с ней вместе работали официантками, - рассказывает «КП»-Екатеринбург бывшая коллега Марии Амина Мурзакаева - Мы вместе работали долгое время, это самый отзывчивый, светлый добрый и честный человек. 6 января я ушла с работы пораньше, а она оставалась на работе. По словам коллег, она – то уходила, то снова возвращалась.

- Возвращалась домой с коллегой после работы. Обоих расстреляли. Маша умерла сразу. Ее коллега была в реанимации, - рассказывает другая знакомая.

- Спортсменка. Занималась легкой атлетикой. Умница в учебе. У неё папа из Казахстана, она уехала после школы к нему. Там училась, закончила учебу с красным дипломом. Там познакомилась со своим мужем. Приезжала к нам и маме, гостила с детьми и мужем, оформляла детские пособия и материнский капитал обналичила для покупки дома, - рассказывают на правах анонимности жители Тавды.

Мария познакомилась с мужем в колледже. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

По словам друзей и знакомых, Мария была доброй и отзывчивой девушкой.

У Марии в Казахстане остались трое детей: старшей дочери - 8 лет, сыновьям 7 и 4 года.

- Дети остаются со мной. Маша была светлым человеком, всем хотела помочь и всех понять, - написала в соцсетях свекровь россиянки Евгения Ким. - Вторая девочка (коллега Марии) тоже умерла.

Семья Марии. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

В Генеральном консульстве выразили соболезнования родным и близким Марии Ким. Сообщается, что девушку похоронили в Казахстане.

Знакомые россиянки со Среднего Урала также отзываются о Марии положительно.

Напомним, что в ходе беспорядков в Казахстане погибло более 160 человек. Погромы начались 2 января, в рамках соглашения ОДКБ Россия направила в соседнее государство более трех тысяч миротворцев.

Президент Владимир Путин отметил, что Казахстан столкнулся с угрозой своей государственности и такая ситуация касается всех стран договора.

- Мы понимаем, что возникшая угроза вызвана отнюдь не стихийными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы, - заявил президент России. - Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, – это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели.