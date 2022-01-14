В Казахстане во время беспорядков погибла мама троих детей из Свердловской области

Фото: Личная страница в соцсетях Марии Ким

Во время массовых беспорядков на юге Казахстана в городе Тараз погибла уроженка Свердловской области и мама троих детей Мария Ким. Об этом сообщили в телеграм-канале Генерального консульства России в Алма-Ате.

Марии было всего 26 лет. Преступники напали на женщину, когда она уходила с работы домой. Мария работала в кофейне «Дискавери» официантом.

- Генконсульством России в Алма-Ате направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В.Ким материальной помощи, - сообщили в Генконсульстве. - Посольством России в Казахстане направлен запрос в правоохранительные органы Республики Казахстан о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления.

Кроме того дипломаты выразили соболезнования родным и близким Марии.

По словам знакомых, Мария Ким переехала в Казахстан сразу после окончания школы.

Напомним, 4 января 2022, жители Казахстана вышли на улицы из-за повышения цен на топливо. Граждане потребовали от власти принять меры и снизить стоимость газа. Акции прошли в нескольких городах республики, однако позже переросли в столкновения с полицией. Посмотреть, как развивались события можно здесь.

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