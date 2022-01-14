Свердловчанка написала явку с повинной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 24-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела из-за секса с сыном подруги. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых структурах. По версии следствия, летом 2020 августа молодая мать на протяжении трех недель встречалась с подростком в своей квартире.

- На момент совершения преступления мальчику было всего 13 лет. В последний раз они виделись в его день рождения. Мать парня узнала обо всем лишь недавно и написала заявление в полицию. Расследованием занимается Следственный комитет, есть явка с повинной. По некоторым данным, первой о половой связи с женщиной узнала девушка подростка, - рассказал инсайдер «Комсомольской правды».

Санкции части 3 статьи 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» предусматривают до 10 лет лишения свободы. У обвиняемой ранее были проблемы с законом, у нее есть судимость за кражу.

Известно, что у девушки есть малолетний сын. В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. На момент публикации связаться с фигуранткой уголовного дела не удалось.

Похожая ситуация была в Верхней Салде, где дело завели на 34-летнюю женщину.