«Вину признал»: на Урале мужчине, который прижег 9-летней девочке щеку окурком, вынесли приговор

По словам матери пострадавшей, на нем присутствовал сам Виктор Исаев. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Жителя Верхней Пышмы, который в августе прошлого года, будучи пьяным, прижег окурком щеку 9-летней девочке, арестовали на десять дней. Такое решение вынес городской суд Верхней Пышмы 10 января. По словам матери пострадавшей, на нем присутствовал сам Виктор Исаев. Как оказалось, мужчина работает слесарем на местном предприятии. Согласно постановлению суда (имеется в распоряжении редакции), Виктор объяснил, что в этот день он выпивал дорогой алкоголь. А дети спровоцировали его агрессию.

-Суду пояснил, что он ранее купил виски «Джек Дениелс». Бутылка стояла рядом с ним. Пока он около магазина разговаривал с охранником, компания детей кидала в него камнями, оскорбляла его. А потом они забрали у него бутылку и убежали. Он побежал за ними, так как стоимость спиртного была для него существенная. Догнав кого-то из компании, кинул в него сигаретой и попал по лицу, - сообщается в постановлении суда.

По словам мамы пострадавшей Татьяны, сам Виктор принес извинения за поступок и предложил заплатить деньги. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

По словам мамы пострадавшей Татьяны, сам Виктор принес извинения за поступок и предложил заплатить деньги. Сумму он не называл, а Татьяна не настаивала на компенсации. Но женщина посчитала, что арест на 10 суток для него слишком мал.

-Он признал свою вину и сказал, что был пьяный. Говорил, что у него выхватили бутылку дети и убежали. Он утверждал, что не прислонил сигарету к щеке, а кинул. Зачем мне деньги? Его посадить должны минимум на год, - возмущается в разговоре с «КП-Екатеринбург» Татьяна Фаттахова.

Также, в постановлении указано, что судмедэксперты установили травмирующее, прижигающее воздействие. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Кроме того, в постановлении суда есть и показания сотрудников продуктового магазина. По их словам, в продуктовый магазин забежала дочь Татьяны и рассказала про то, что мужчина нанес ей травму окурком.

- Седьмого августа 2021 года после обеда зашел мужчина высокого роста, лысый, хотел совершить хищение. Но сотрудники магазина его выгнали, а спустя некоторое время в магазин зашла девочка, которая плакала и сообщила, что мужчина затушил сигарету об ее щеку, - сообщается в постановлении.

В продуктовый магазин забежала дочь Татьяны и рассказала про то, что мужчина нанес ей травму окурком. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Также, в постановлении указано, что судмедэксперты установили травмирующее, прижигающее воздействие. Это также подтверждает тот факт, что Виктор Исаев не случайно попал сигаретой в щеку девочки. Виктор Исаев признан виновным по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

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