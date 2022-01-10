В Верхней Пышме мама 9-летней девочки судится с мужчиной, который потушил окурок о лицо ее дочери

Мужчина был пьян. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Жительница Верхней Пышмы Татьяна Фаттахова пытается добиться наказания для местного жителя Виктора Исаева. По словам женщины, мужчина ткнул окурком в щеку ее 9-летней дочери, когда был пьян.

Этот инцидент произошел еще 7 августа 2021 года. В тот день, дочь Татьяны вышла на прогулку с друзьями-одногодками. Когда ребята проходили мимо магазина «Красное и Белое», который находится на Успенском проспекте № 48, они увидели возле него подвыпившего мужчину. Ради забавы школьники пнули бутылку водки, стоявшую рядом с ним, и бросились наутек.

- Мальчишки убежали, а моя дочь осталась рядом с ним. При этом у нее на руках была собака одного из мальчиков. Он стал кричать на нее из-за разлитой водки. Моя дочь поспешила уйти, а он попятился за ней, выкрикивая непристойности. Угрожал задушить собаку, - рассказывает Татьяна Фаттахова.

Девочка начала кричать от боли. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

По словам женщины, это был местный безработный Виктор Исаев. Он преследовал девочку до ее дома на улице Юбилейной № 13. Там он ее и догнал. Схватил, а затем прижег сигарету об ее щеку. Девочка начала кричать от боли.

- Мужчины, которые были на детской площадке во дворе, его вспугнули. Он ушел, а моя дочь забежала в продуктовый. Она попросила продавщицу позвонить мне. Я в начале шестого прибежала в магазин. Сотрудники вызвали полицию, приехал участковый и забрал нас в отделение. Там мы дали показания, а через три дня пошли на судмедэкспертизу, - вспоминает мама пострадавшей девочки. – По пути, кстати, опять его встретили. Моя дочка его увидела, прижалась ко мне и сразу сказала, что это он ей прижег щеку.

Когда Татьяна написала заявление в полицию, участковый объяснил женщине, что Виктору вынесут административный штраф. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Одна из продавщиц того самого продуктового, в который забежала напуганная девочка узнала Виктора.

- Он постоянно пьяным ходит. В тот день он к нам в магазин приходил, хотел мясо своровать, мы вызвали полицию. Приехал участковый, забрал его. Это было за два часа до того, как к нам прибежали дети, - рассказывает продавщица Елена Пешкова. – Мальчики кричали, что им какой-то дядя угрожает. Я вышла, смотрю это Виктор. Меня увидел, развернулся и ушел. А потом еще через какое-то время забегает девочка и рыдает взахлеб и показывает рану на щеке. Мы снова полицию вызвали и маме ее позвонили.

За несколько часов до произошедшего, Виктор хотел украсть мясо из магазина. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Когда Татьяна написала заявление в полицию, участковый объяснил женщине, что Виктору вынесут административный штраф. - Мы прошли судмедэкспертизу, прошел месяц. С нами никто не связывался, поэтому я сама позвонила участковому. Она мне сказала, чтобы мы приходили на допрос. После этого еще месяц прошел. Я вновь ей звоню, она говорит, что ждет записи с камер наблюдения. И так шло время. Даже дала ей номер свидетеля. Участковая сказала, что его телефон был занят, и она не дозвонилась до него, - продолжает Татьяна. – Я в свою очередь даже связалась с сестрой Виктора. Та уверяет, что он не раз избивал ее и детей. Он сломал своей сестре челюсть. Я очень удивлена, что его до сих пор его не могут посадить.

Виктор кричал на девочку из-за разлитой водки. Фото: предоставила Татьяна Фаттахова.

Сегодня, 10 января участковая пригласила женщину вместе с дочкой в городской суд Верхней Пышмы. Решение пока еще не вынесено.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации.

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