В Екатеринбурге в пакете с мусором нашли живую черепаху

Животное могло попасть в мусор случайно, или хозяева решили так избавиться от него. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

В Екатеринбурге в первый рабочий день после новогодних праздников сотрудники мусоросортировочного комплекса «Широкореченский» обнаружили необычную находку в пакете с отходами. Они нашли среди мусора живую красноухую черепаху, сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».

- По всей видимости, она попала в мусорный пакет по недосмотру хозяев либо от надоевшего питомца решили избавиться таким образом, - говорится в сообщении.

При этом животное является взрослым. Замначальника мусоросортировочного комплекса Дмитрий Альмухаметов рассказал, что черепаху увидели на линии, где сортируют отходы.

- Конечно, очень удивились. Но не могли ее не спасти - приютили у себя, думали, что с ней делать дальше, - вспоминает он.

Одна из работниц, координатор приюта на территории «Спецавтобазы» Светлана Таланова решила приютить черепаху у себя. Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Сначала сотрудники хотели обратиться в зоопарк. Однако позже одна из работниц, координатор приюта на территории «Спецавтобазы» Светлана Таланова, решила приютить черепаху у себя. Животное уже покормили, оно чувствует себя хорошо и скоро отправится в новый дом.

- Это не первое экзотическое животное, которое я приютила. Раньше уже брала себе голубя с приюта, вылечила и выходила его. Сейчас для черепахи осталось купить только аквариум, - рассказала женщина.

Кроме того, черепаху осмотрит ветеринар из приюта для животных, который находится на территории «Спецавтобазы». При этом, если черепаха попала в мусор случайно, ее готовы вернуть владельцам.

Ранее, в марте 2021 года, волонтеры из Екатеринбурга нашли щенка в глубоком погребе. Животное зарылось там под мусор. Это случилось в заброшенном гаражном боксе на улице Вакина на Химмаше 2 марта. Щенок сидел на дне ямы несколько дней и скулил, плач привлек внимание прохожих.

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