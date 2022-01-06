Екатеринбург временно закрывает авиасообщение с Казахстаном

Самолет должен был отправиться в путь в 11:00 7 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская столица временно прерывает авиасообщение с Казахстаном. Так, был отменен прямой рейс из Екатеринбурга в Алматы, самолет должен был отправиться в путь в 11:00 7 января, данные об этом появились на онлайн-табло воздушной гавани.

- Отметим, что утром 6 января в Екатеринбурге приземлился рейс из Нур-Султана. Вероятно, это последний плановый рейс между Екатеринбургом и казахстанскими городами. О том, когда будет возобновлено авиасообщение, пока не сообщается, - говорится на сайте аэропорта.

- В связи с чрезвычайной ситуацией в Казахстане авиакомпания отменяет следующие рейсы 7 января: U6 2453/2454 Жуковский-Нур-Султан-Жуковский; U6 2893/2894 Екатеринбург-Алматы-Екатеринбург. Решение по выполнению последующих рейсов будет приниматься по мере развития ситуации, - добавили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что соседняя Челябинская область закрыла границы с Казахстаном. Как пишут коллеги из «КП-Челябинск», добраться до дочери не смогла жительница Джетыгары. Многие родственники, живущие в Рудном, Костанае и других небольших городах, планировали поездку на каникулы. Однако автобусное сообщение было остановлено.

Кстати, в Уральском Федеральном университете продлили каникулы для иностранных студентов, которые проживают в Казахстане. Такое решение связано с беспорядками, которые вспыхнули в соседней республике в начале января. Планируется, что они выйдут на учебу с 24 января.