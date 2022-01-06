Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 января 2022 8:35

В УрФУ казахским студентам продлили каникулы из-за беспорядков в республике

Планируется, что они выйдут на учебу с 24 января
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас на территории республики порядка 600 студентов Уральского Федерального

Сейчас на территории республики порядка 600 студентов Уральского Федерального

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском Федеральном университете продлили каникулы для иностранных студентов, которые проживают в Казахстане. Такое решение связано с беспорядками, которые вспыхнули в соседней республике в начале января. Планируется, что они выйдут на учебу с 24 января.

- В УрФУ с 10 января продолжится экзаменационная сессия. Сейчас на территории республики порядка 600 наших студентов, университет поддерживает с ними связь по мере возможности. За развитием событием в стране следит студенческое Землячество Казахстана в УрФУ и отделение вузовской ассоциации выпускников, - рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, на западе Казахстана проходят протестные акции местного населения. Первоначально они возникли в городе Жанаозен Мангистауской области, потом протестующих поддержали в областном центре этой же области Актау. Жители взбунтовались после резкого повышения цен на газ, стоимость топлива выросла с 60 до 120 тенге.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ