В Свердловской области резко похолодает до 30 градусов

На севере области похолодает до -30 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигаются морозы. Сейчас, в регионе относительно тепло. Как сообщает сайт Уралгидрометцентра, температура воздуха 3 января 2022 будет -2..-7 градуса, а на севере – 8…-13, в отдаленных северных районах столбик термометра упадет до -18. Будет облачно, но с прояснениями, выпадет снег. Ветер будет 5 - 10 метров в секунду.

К 4 января резко похолодает. Так, например, ночью будет – 17…- 22 градуса. На севере области похолодает до – 24 - 27 градусов. А днем, максимально низкая температура будет – 19 градусов. Возможны небольшие осадки ночью.

В среду, 5 января будет самый холодный день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 5 января будет самый холодный день. Осадков не ожидается, но температура опустится в северной части области ночью до - 21… – 30 градусов. А днем будет – 15, -20.

Ранее, главный синоптик области Галина Шепоренко рассказывала, какая погода ждет уральцев этой зимой.

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