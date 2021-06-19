Огонь высотой до 2 метров: на Урале увеличилась площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень»

Площадь пожара в заповеднике резко увеличилась. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

На севере Свердловской области продолжает гореть природный заповедник «Денежкин Камень». На данный момент, по словам сотрудников заповедника, площадь пожара достигла 52,8 гектаров, хотя еще накануне составляла только 12 гектаров. Протяженность кромки пожара сейчас составляет 3,1 километров.

Огнеборцы не успевают замкнуть огонь в кольцо. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

- Распространению огня способствует сильный ветер не менее 12 метров в секунду, сухая лесная подстилка мгновенно загорается, и огнеборцы не успевают взять огонь в кольцо. Горит очень интенсивно. Открытый огонь доходит высотой до 1,5-2 метров, - рассказывает руководство заповедника «Денежкин Камень».

Причиной пожара мог стать удар молнии. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

Ситуация ухудшается из-за сложного горного рельефа и удаленности источников воды для тушения возгорания. На место ЧП в субботу, 19 июня, выехала директор заповедника Анна Квашнина.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС и заповедника. Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

- Сейчас на месте пожара работают всего 37 человек. Пожарное формирование заповедника «Денежкин Камень» - 9 человек, Уральская база авиационной охраны лесов - 17 человек, МЧС - 11 человек, - сообщает руководство заповедника.

Фото: пресс-служба заповедника "Денежкин Камень"

Напомним, что возгорание сотрудники заповедника «Денежкин Камень» обнаружили около Вересового Увала в нескольких километрах от реки Сосьвы, после чего в Североуральске создали оперативный штаб. Причиной пожара мог стать удар молнии во время сухой грозы.

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