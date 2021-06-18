На Урале загорелся заповедник «Денежкин Камень»

Природный заповедник оказался в опасности Фото: Александр ГЛУЗ

В природном заповеднике «Денежкин Камень» на севере Свердловской области начался пожар, причиной которого мог стать удар молнии во время грозы, прошедшей на Урале 17 июня.

Дым заметили сотрудники заповедника, после чего группа специалистов отправилась на поиски места возгорания. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Очаг возгорания удалось обнаружить утром, 18 июня, около Вересового Увала недалеко от реки Сосьвы. Сейчас сотрудники заповедника пытаются остановить распространение огня. Объявлен сбор волонтеров, в Североуральске создан штаб по тушению.

В прошлом году из-за пожара в заповеднике «Денежкин Камень» пострадало 120 гектар леса.